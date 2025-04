23° Campionato Italiano a Squadre di Società Lardirago (Pv), 30 aprile – 1° maggio 2025 Tutto pronto per la sfida tra le migliori 32 squadre italiane

L’attesa è finita, mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio si apre la stagione all’aperto degli eventi federali con la ventitreesima edizione dei Campionati Italiani a squadre di Società.

Circa 200 arcieri si sfideranno indossando le maglie di 16 squadre al maschile e altrettante al femminile per provare a salire sul tetto d’Italia. La gara si disputerà a Lardirago, in provincia di Pavia, e sarà organizzata dagli Arcieri Certosa Pavia con il patrocinio del Comune di Lardirago e della Regione Lombardia.

IL PROGRAMMA E IL REGOLAMENTO – Mercoledì 30 aprile arriveranno tutte le società impegnate nella gara che alle 18 saranno protagoniste nella cerimonia di apertura. Giovedì 1° maggio la competizione inizierà alle 9,30 con la prima fase a girone in cui le squadre saranno divise in 4 raggruppamenti: solo le prime due di ogni gruppo passeranno alla fase successiva con il regolamento che prevede 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. Dalle 12 scatterà per le qualificate la seconda fase a gironi che consegnerà il pass per le semifinali solo alle due migliori di ogni gruppo. Le semifinali sono in programma intorno alle 14,30 mentre le finali andranno in scena alle 16,30, quella femminile e alle 17,00 quella maschile.

Questa competizione è stata pensata dalla FITARCO per mettere in mostra le varie “anime” del tiro con l’arco ed essere disputata in luoghi che diano lustro alla disciplina arcieristica. Il regolamento prevede infatti una distanza di tiro di 25 metri all’aperto e ogni squadra conta sulle prestazioni di tre arcieri (più le riserve) appartenenti a tre divisioni diverse: arco olimpico, compound e arco nudo.

LE SQUADRE AL VIA – Trentadue in totale le squadre che si sfideranno per il Tricolore. Le sedici al maschile saranno Arcieri Iuvenilia, Arco Sport Roma, Arcieri del Sole, Kosmos Rovereto, Arcieri del Medio Chienti, Arcieri Decumanus Maximus, Arcieri Tigullio, Arco Club Riccione, Compagnia Arcieri Monica, Arcieri del Torrazzo, Arcieri Borgo al Cornio, Arcieri Del Brenta, Arcieri dell’Airone, Arcieri Rocca Flea, Arco Club Pontino a cui si aggiunge il Malin Archery Team campione in carica.

Nel femminile oltre alle detentrici del titolo degli Arcieri Tigullio ci saranno Arcieri Altopiano Pinè, Arco Club Pontino, Malin Archery Team, Arcieri Torres Sassari, Arcieri dell’Airone, Arcieri Grande Milano, Arcieri Iuvenilia, Arcieri Del Medio Chienti, Kosmos Rovereto, Arcieri Bosco Delle Querce , Arcieri Collegno , Arcieri Civitanova, Arcieri Sagittario del Veneto, Compagnia Arcieri Monica e Arcieri Il Falco.

LA DIRETTA STREAMING – La gara sarà trasmessa in diretta streaming da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, e sui principali social federali (X e Facebook). I risultati saranno pubblicati sul sito Ianseo in tempo reale.

SPORT E TURISMO INSIEME A LARDIRAGO – Sport e turismo si fondono a Lardirago. Il 1° maggio i Campionati Italia di Società apriranno idealmente il Festival Medievale della città in provincia di Pavia. La manifestazione durerà fino al 4 maggio e tra le tante iniziative proposte ci sarà anche la possibilità di effettuare delle prove di tiro con l’arco insieme agli Arcieri Città di Pavia. Oltre a questo, il Festival offre visite guidate al Castello di Lardirago, Cinema all’aperto a tema medievale, un corteo storico con sbandieratori e molto altro ancora.

L’ALBO D’ORO

Maschile

2001 Arcieri Orione

2002 Arcieri Poggibonsi

2003 Arcieri Sarzana Gerardo Mobili

2004 Arcieri Orione

2005 non assegnato

2006 Sentiero Selvaggio

2007 Arcieri del Medio Chienti

2008 Arcieri Fivizzano

2009 Arcieri del Medio Chienti

2010 Sentiero Selvaggio

2011 Arcieri del Medio Chienti

2012 Arcieri Tre Torri

2013 Arcieri delle Alpi

2014 Arcieri delle Alpi

2015 Arcieri Orione

2016 Arcieri Città di Pescia

2017 Arcieri Tre Torri

2018 Arcieri Iuvenilia

2019 Arcieri del Medio Chienti

2020 non disputato

2021 Compagnia Arcieri Monica

2022 Malin Archery Team

2023 Arcieri Iuvenilia

2024 Malin Archery Team

Femminile

2001 Associazione Genovese Arcieri

2002 Arcieri Orione

2003 Archery Team Barletta

2004 Arcieri Iuvenilia

2005 non assegnato

2006 Arcieri Iuvenilia

2007 Arcieri Altopiano Piné

2008 Arcieri Iuvenilia

2009 Arcieri Iuvenilia

2010 Arcieri Kappa Kosmos Rovereto

2011 Arcieri Altopiano Piné

2012 Arcieri del Medio Chienti

2013 Arcieri delle Alpi

2014 Arcieri Altopiano Piné

2015 Arcieri delle Alpi

2016 Castenaso Archery Team

2017 Arcieri Tigullio

2018 Arcieri Tigullio

2019 Compagnia Arcieri Monica

2020 non disputato

2021 Arcieri Tigullio

2022 Arcieri Città di Pescia

2023 Arcieri Tigullio

2024 Arcieri Tigullio

FOTO FITARCO/ERCOLI IMMAGINI DELLE FINALI EDIZIONE 2024 LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO

Arcieri Tigullio e Arcieri delle Alpi nella finale del 2024

La finale maschile dell’edizione 2024

La sfida delle finaliste del 2024