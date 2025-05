23° Campionato Italiano a Squadre di Società Lardirago (Pv), 30 aprile-1 maggio 2025 Vittoria per le atlete degli Arcieri Tigullio e per gli Arcieri Iuvenilia

Conclusa la 23esima edizione del Campionato Italiano a Squadre di Società disputato davanti al Castello di Lardirago (Pv) grazie all’organizzazione degli Arcieri Certosa di Pavia.

Al termine dei due gironi eliminatori, delle semifinali e finali a festeggiare la vittoria sono le atlete degli Arcieri Tigullio, che raggiungono il record di sei successi dal 2001 a oggi – nessuna meglio di loro – e gli Arcieri Iuvenilia che conquistano il terzo alloro nell’albo d’oro maschile.

Le liguri del Tigullio, che contavano sulle frecce di Sara Noceti e Anna Callegari (ricurvo), Cinzia Noziglia (arco nudo) e Anna Rocca (compound) raggiungono il terzo successo consecutivo, che si aggiunge alle vittorie ottenute nelle edizioni 2017, 2018 e 2021. Una vittoria frutto di un percorso eccellente, che le ha viste concludere al primo posto il proprio girone con tre vittorie su tre sia la prima che la seconda fase eliminatoria. In semifinale le atlete del Tigullio hanno poi superato 10-5 le trentine degli Arcieri Altopiano Piné e, nella finalissima, è arrivato l’oro all’ultima freccia con un 8-7 nei confronti degli Arcieri Iuvenilia, scese in campo con Tatiana Andreoli e Aiko Rolando nel ricurvo, Marina Seinera nell’arco nudo e Francesca Aloisi nel compound. La squadra piemontese aveva chiuso al secondo posto la prima eliminatoria alle spalle del Tigullio e aveva vinto tutti e tre i match della seconda eliminatoria, per poi superare in semifinale 8-7 il Malin Archery Team. Come da regolamento, Malin e Piné, si sono guadagnate il bronzo pari merito.



Se tra le donne la Iuvenilia si è presa l’argento, tra gli uomini è invece arrivato il metallo più prezioso grazie alle frecce di Marco Morello (ricurvo), Davide Costantino (arco nudo), Fabrizio Aloisi e Mattia Corgiat Loia (compound), che scrivono di nuovo il nome della loro squadra nell’albo d’oro dopo le vittorie del 2018 e del 2023. Gli arcieri piemontesi avevano chiuso a punteggio pieno la prima fase eliminatoria e al secondo posto il secondo girone eliminatorio, per poi sconfiggere in semifinale, sul filo di lana, gli Arcieri Tigullio per 8-7. In finale, dopo un inizio molto promettente, i nuovi campioni italiani subiscono il ritorno degli Arcieri del Brenta che, con le frecce di Dino Bizzotto (ricurvo), Davide Ceccon e Franco Cabrelle (arco nudo) e Ruggero Cassarà (compound) tentano una rimonta che non si concretizza, lasciando la vittoria alla formazione torinese che si impone 7-5. Per la squadra veneta la soddisfazione di un argento arrivato dopo il secondo posto nel proprio girone sia nella prima che nella seconda eliminatoria e la vittoria in semifinale sui campioni uscenti del Malin Archery Team arrivata dopo un 8-8 che ha costretto il giudice di gara a conteggiare i punti totali ottenuti sul bersaglio: 322-317. Per la squadra di Casalgrande sfuma il bis d’oro e arriva quindi il terzo posto in comproprietà con gli Arcieri Tigullio.

Classifica Maschile

1. Arcieri Iuvenilia

2. Arcieri del Brenta

3. Arcieri Tigullio

3. Malin Archery Team

5. Arcieri Decumanus Maximus

6. Kappa Kosmos Rovereto

7. Arcieri del Medio Chienti

8. Arcieri Monica

9. Arcieri Rocca Flea

10. Arcieri Borgo Al Cornio

11. Arcieri dell’Airone

12. Arcieri del Sole

13. Arco Club Riccione

14. Arco Club Pontino

15. Arco Sport Roma

16. Arcieri del Torrazzo

Classifica Femminile

1. Arcieri Tigullio

2. Arcieri Iuvenilia

3. Arcieri Altopiano Piné

3. Malin Archery Team

5. Arcieri Monica

6. Arcieri Torres Sassari

7. Kappa Kosmos Rovereto

8. Arcieri Sagittario del Veneto

9. Arco Club Pontino

10. Arcieri Collegno

11. Arcieri Civitanova

12. Arcieri Bosco delle Querce

13. Arcieri del Medio Chienti

14. Arcieri Grande Milano

15. Arcieri dell’Airone

16. Arcieri il Falco

ALBO D’ORO

Maschile

2001 Arcieri Orione

2002 Arcieri Poggibonsi

2003 Arcieri Sarzana Gerardo Mobili

2004 Arcieri Orione

2005 non assegnato

2006 Sentiero Selvaggio

2007 Arcieri del Medio Chienti

2008 Arcieri Fivizzano

2009 Arcieri del Medio Chienti

2010 Sentiero Selvaggio

2011 Arcieri del Medio Chienti

2012 Arcieri Tre Torri

2013 Arcieri delle Alpi

2014 Arcieri delle Alpi

2015 Arcieri Orione

2016 Arcieri Città di Pescia

2017 Arcieri Tre Torri

2018 Arcieri Iuvenilia

2019 Arcieri del Medio Chienti

2020 non disputato

2021 Compagnia Arcieri Monica

2022 Malin Archery Team

2023 Arcieri Iuvenilia

2024 Malin Archery Team

2025 Arcieri Iuvenilia



Femminile

2001 Associazione Genovese Arcieri

2002 Arcieri Orione

2003 Archery Team Barletta

2004 Arcieri Iuvenilia

2005 non assegnato

2006 Arcieri Iuvenilia

2007 Arcieri Altopiano Piné

2008 Arcieri Iuvenilia

2009 Arcieri Iuvenilia

2010 Arcieri Kappa Kosmos Rovereto

2011 Arcieri Altopiano Piné

2012 Arcieri del Medio Chienti

2013 Arcieri delle Alpi

2014 Arcieri Altopiano Piné

2015 Arcieri delle Alpi

2016 Castenaso Archery Team

2017 Arcieri Tigullio

2018 Arcieri Tigullio

2019 Compagnia Arcieri Monica

2020 non disputato

2021 Arcieri Tigullio

2022 Arcieri Città di Pescia

2023 Arcieri Tigullio

2024 Arcieri Tigullio

2025 Arcieri Tigullio

I RISULTATI

https://ianseo.net/Details.php?toId=22450

Com. Stam. FITARCO