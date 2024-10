24 ORE Cultura KIDS presenta la nuova collana manga-inspired “ART HEROES” con i primi due volumi “LEONARDO e il colore perduto” e “VAN GOGH e la luce delle emozioni” 24 ORE Cultura KIDS presenta “Art Heroes”

una nuova collana, ispirata nello stile ai manga giapponesi e dedicata ai più giovani, che vede protagonisti alcuni dei più grandi artisti del passato. In libreria i primi due volumi della serie: “Leonardo e il colore perduto” e “Van Gogh e la luce delle emozioni” con i testi di Jacopo Silvestre e le illustrazioni di Laura D’Addazio.

In occasione di Lucca Comics & Games 2024, i volumi saranno presentati giovedì 31 ottobre alle ore 09:30, presso la sala incontri Si10 alla presenza di Marco Ficarra, Jacopo Silvestre e Francesco Matteuzzi.

Leonardo e il colore perduto

Nel primo volume della serie “Art Heroes”, ai giovani lettori viene presentato un mondo all’interno del quale una misteriosa società segreta è entrata in possesso di un macchinario in grado di minacciare il concetto stesso di creatività, facendo magicamente “ingrigire” le opere di alcuni grandi artisti del passato, primo tra tutti, Leonardo Da Vinci.

Nel tentativo di riportare i dipinti al loro antico splendore, i cinque protagonisti – Alvise, Zoe, Brynhild, Sarah e Iñigo – si ritroveranno a viaggiare nel tempo fino al 1500 dove, con l’aiuto della singolare figura del bidello Vittorio, intraprenderanno un viaggio alla ricerca del misterioso oggetto che più di tutti possa rappresentare l’identità artistica del più celebre esponente del rinascimento italiano.

Un volume completamente illustrato in pieno stile manga, all’interno del quale l’avventura si intreccia con la storia e con l’arte, in un mix divertente e istruttivo pensato per i lettori tra i 7 e 10 anni.

Van Gogh e la luce delle emozioni (dal 1° novembre in libreria)

La seconda avventura della collana “Art Heroes” vede i protagonisti impegnati nel salvataggio delle opere di un altro grande artista: Vincent Van Gogh. A fare da cornice per la ricerca delle opere del pittore olandese è la splendida Saint-Rémy-de-Provence, nella Francia del 1889, dove Alvise, Zoe, Brynhild, Sarah e Iñigo si ritroveranno faccia a faccia proprio con Vincent Van Gogh che, tra una caccia al tesoro e una corsa al tempo per sventare il piano dei malvagi “Tre Grigi”, insegnerà loro i valori dell’anticonformismo, dell’immaginazione e della fiducia nelle proprie capacità.

Jacopo Silvestre

Nato nell’uggiosa mattinata del 15 novembre 2003, Jacopo Silvestre cresce in una casa gremita di libri e col passare degli anni si appassiona sempre più alla scrittura. Tranquillo, meticoloso e un po’ fifone, porta avanti le passioni per il fumetto, la recitazione e la musica. Adora le tradizioni, la mitologia, Topolino, i Beatles, i gatti e le opere di Hayao Miyazaki, autore che considera il suo massimo riferimento. Dal 2021 diventa assistente dello sceneggiatore Francesco Matteuzzi (Martin Mystère, Funny Things) e nel 2023 esce il suo primo libro I Misteri del Folklore: Boschi e Foreste, illustrato da Marga Biazzi BlackBanshee e pubblicato da ReBelle Edizioni.

Laura D’Addazio

Nasce nel gennaio del 1981 in Svizzera. Dopo aver concluso la Scuola del Fumetto di Milano si dedica a piccoli progetti locali in Ticino e Lombardia aprendo anche una galleria d’arte per artisti esordienti. Nel 2018 si trasferisce in Spagna dove risiede tutt’oggi. Oltre a lavorare su commissioni private realizza character designs per aziende, gruppi sportivi, modelli e attori. Nel 2020 entra nella TataiLab come colorista per il progetto The Last Game, legato al sito web everyeye.it.

24 ORE Cultura

Società del Gruppo 24 ORE, 24 ORE Cultura (www.24orecultura.com) è una delle realtà di maggior spicco del settore culturale italiano ed europeo. Editore di volumi illustrati da oltre vent’anni nei settori dell’arte, dell’architettura, della moda e del design, è anche produttore e organizzatore di mostre d’arte e gestore del MUDEC – Museo delle Culture di Milano. 24 ORE Cultura possiede un ampio catalogo editoriale con oltre un migliaio di titoli suddivisi in tre linee editoriali: arti e lifestyle, kids e comics. Nel 2021 è stato rilanciato il catalogo dello storico marchio editoriale Libri Scheiwiller, attivo nei settori della saggistica e letteratura.

Schede tecniche

Titolo: Leonardo e il colore perduto

Testi e sceneggiatura: Jacopo Silvestre

Illustrazioni: L’aura D’Addazio

Editore: 24 ORE Cultura KIDS

Formato: Brossura, 23x 33 cm

Pagine: 40 pagine interamente a fumetti

Prezzo: € 13,00

Codice ISBN: 978-886-648-830-9

Titolo: Van Gogh e la luce delle emozioni

Testi e sceneggiatura: Jacopo Silvestre

Illustrazioni: L’aura D’Addazio

Editore: 24 ORE Cultura KIDS

Formato: Brossura, 15x 21 cm

Pagine: 96 pagine interamente a fumetti

Prezzo: € 13,00

Codice ISBN: 978-886-648-829-3

Età consigliata: 7-10 anni

In vendita in libreria e online

