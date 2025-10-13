24enne alla guida di un’auto rubata arrestato dai Carabinieri. Deteneva cocaina e un bilancino di precisione

Crevalcore (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 24enne marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito durante un controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando davanti a un’area di servizio situata sulla Strada provinciale 84 Circonvallazione di Crevalcore. Alla vista del 24enne che si stava aggirando con fare sospetto alla guida di una Fiat Bravo, i Carabinieri lo hanno invitato a fermarsi. I primi accertamenti svolti dai militari hanno rilevato che l’automobile era stata rubata il mese scorso a un italiano che ne aveva denunciato il furto ai Carabinieri di Sermide (MN) e il 24enne conducente si trovava in Italia senza fissa dimora. A quel punto, i Carabinieri hanno approfondito il controllo con una perquisizione personale e veicolare. Le operazioni di ricerca sull’auto sono terminate col ritrovamento di una decina di grammi di cocaina, una bilancina di precisione e 1.550 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Il 24enne è stato arrestato dai Carabinieri, mentre l’automobile è stata sequestrata, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna l’arrestato sarà processato con rito direttissimo.