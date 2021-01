Salvino Caputo ( Forza Italia ) ad ottobre 2021 Giovanni Brusca potrebbe tornare in libertà – Il prossimo 11 gennaio si terranno le manifestazioni religiose e civili per commemorare e ricordare il 25° anniversario della barbara uccisione di Giuseppe Di Matteo, che per ordine di Giovanni Brusca fu strangolato e il suo corpicino sciolto nell’acido, per consumare una vendetta mafiosa nei confronti del padre Santino Di Matteo .

Ma nessuno ricorda che tra pochi mesi , probabilmente ad ottobre , Giovanni Brusca potrebbe tornare in liberta’ in quanto e’ in attesa di 270 giorni di liberazione anticipata. Il collaboratore che ha commesso 150 omicidi , azionato il telecomando della strage di Capaci del 23 maggio del 1992 e che per ritorsione ha ordinato il sequestro, l’omicidio e la soppressione del corpicino del piccolo Giuseppe Di Matteo , tra pochi mesi potrebbe godere di liberta’ piena. Nessuno ne parla, probabilmente il silenzio si impone da parte di alcuni settori delle Istituzioni ,per non destare reazioni emotive e sociali per un beneficio incomprensibile che non trova giustificazione nemmeno richiamando i benefici per i collaboratori di giustizia “ A dichiararlo e’ Salvino Caputo, Avvocato Penalista e Responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attivita’ produttive che sara’ presente alle manifestazioni . “ Da uomo e padre di due figli – ha evidenziato Salvino Caputo – piu’ che da Avvocato , mi chiedo se per un criminale sanguinario e spietato come Giovanni Brusca autore dei piu’ efferati crimini , uno per tutti l’assassinio di un bambino innocente, possano essere previsti benefici tali da giustificare e colmare colpe gravissime . Ricordo che per tutti questi reati Brusca Giovanni ha riportato una condanna a 30 anni; ha goduto di 80 permessi premio e i vantaggi per i collaboratori di giustizia. Il fratello di Guseppe di Matteo ha affermato che Brusca mai ha chiesto perdono alla famiglia e anzi ha addebitato al padre le conseguenze del barbaro gesto. Da Avvocato – ha aggiunto Salvino Caputo – conosco gli effetti delle collaborazioni- ma da uomo e siciliano non riesco a dare una giustificazione a chi ha soppresso 150 vite, resosi responsabile della strage di Capaci e ordinare la barbara esecuzione di un bambino “ definito il cagnuleddo “, e che tra pochi mesi possa tornare un uomo libero. Ci sono crimini – ha concluso Caputo – che al di’ la’ di ogni interesse repressivo o di applicazioni di benefici di legge, contrastano con la coscienza popolare e con i sentimenti di ognuno di noi. Immagino il dolore della madre Franca Castellese e dei familiari nel sapere che tra qualche mese potranno incontrare nelle strade di Altofonte o di San Giuseppe Jato l’uomo libero Giovanni Brusca.”

Com. Stam.