25 novembre  Giornata Internazionale per eliminazione violenza contro le donne. Le iniziative dell’ Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra nel mondo il 25 novembre, l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli ha organizzato momenti di riflessione e di impegno sul tema al fine di porre in essere azioni concrete di contrasto alla violenza e ai maltrattamenti di cui le donne sono spesso vittime.

Queste iniziative sono offerte all’interno del programma organizzato da Fondazione Onda ETS con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta, progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Gli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa, tra cui l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info-point, e distribuzione di materiale informativo.

L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. È importante sottolineare come il controllo che può essere esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità.

Nel 2022 all’interno della Struttura sanitaria di via Messina Marine, è stata installata una panchina di colore rosso, come quello del sangue, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, sulla quale è riportato il Numero Verde Gratuito Antiviolenza 1522. Quest’anno, in cui la strage di vittime continua senza sosta, allo scopo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio, le Direzioni dell’Ospedale Buccheri La Ferla hanno organizzato diverse iniziative.

«La violenza sulle donne è un gravissimo problema di salute con gravi ripercussioni fisiche, psicologiche e sociali – dichiara il Direttore Sanitario dell’Ospedale, dott. Dario Vinci – All’interno dell’Ospedale abbiamo realizzato azioni di sostegno, servizi di consulenza e di altra tipologia rivolti alle donne. L’obiettivo di queste giornate è quello di sensibilizzare sull’esistenza di diversi tipi di violenza, che mirano a isolare e a ledere la dignità delle donne».

Per ricordare le vittime, giorno 25 Novembre, ci sarà un allestimento memoriale nei gradini della Chiesa, la deposizione dei fiori sulla panchina rossa, la distribuzione di materiale informativo, in collaborazione con Associazione Millecolori Onlus. Alle ore 11,00 il personale si raccoglierà nel piazzale della Chiesa per condividere una preghiera da dedicare a tutte le donne. Di sera, dal 21 al 27 novembre l’edificio della Direzione Amministrativa dell’Ospedale si tingerà di rosso, A tutto il personale verrà consegnato il fiocchetto rosso da indossare sulla divisa da lavoro. “Le nostre iniziative – dichiara Fra Gianmarco Languez, il Superiore dell’Ospedale – vogliono gridare il nostro basta alla violenza di genere e ai femminicidi. Stiamo sempre dalla parte delle donne che vengono sfruttate, ignorate, calpestate nella loro dignità di figlie di Dio, generatrici di nuove vite. Dobbiamo attuare giornalmente azioni condivise per il contrasto alla violenza di genere e per far crescere la cultura del rispetto e contemporaneamente sensibilizzare dipendenti, pazienti e cittadini sul tema della violenza di genere.”

