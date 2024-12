25° Prealpi Master Show – Intenso fine settimana dedicato all’allestimento del percorso. Fra i big” spiccano Simone e Marco Tempestini

Gran lavoro dello staff targato Motoring Club sui tracciati delle interessanti prove speciali “Le Rive” e “San Tiziano” che sabato 14 e domenica 15 dicembre prossimi saranno teatro del 25° Prealpi Master Show. Fra gli assi da ammirare i quotati Simone e Marco Tempestini

Falzè di Piave (TV) – Ad una settimana dal via del 25° Prealpi Master Show tutto lo staff del Motoring Club ha trascorso un intenso fine settimana di lavoro sul campo… di battaglia. Le strade che sabato e domenica prossimi saranno teatro dell’attesissima sfida sul filo dei secondi fra i 131 equipaggi iscritti sono tirate a biliardo e tutti gli uomini della appassionata organizzazione presieduta da Nicola Narduzzo non hanno lesinato energie per allestire al meglio le due prove speciali “Le Rive” e “San Tiziano”. Si tratta di autentici classici del Master: la “San Tiziano” è stata rivisitata nella sua parte finale con l’aggiunta di qualche velocissimo chilometro pescato dalle edizioni di qualche anno fa; la speciale “Le Rive”, per una buona parte è stata reinventata ed allungata fino ad uno sviluppo di dieci chilometri tondi. Se, come sembra e come ci si augura, le condizioni meteo daranno una mano, il Prealpi Master Show vivrà una edizione di alto livello tecnico e spettacolare, gustosissima ciliegina sulla torta di una corsa tanto amata da pubblico e concorrenti, che celebrerà le sue “nozze d’argento”. A rendere tutto ancora più bello ed emozionante sarà l’annunciata presenza di un ospite speciale e di riguardo: quel Gabriele Favero che al Motoring, al Prealpi Master Show e più in generale al mondo dei rally ha dato tantissimo.

Nel ricco elenco iscritti, popolato di tanti “piedi davvero pesanti”, spicca anche la presenza di Marco e Simone Tempestini, padre e figlio di origine trevigiana che corrono con licenza della Romania e che al 25° Prealpi Master Show arrivano per divertirsi, dare spettacolo e puntare in alto. Papà Marco, classe 1963, sarà impegnato al volante di una Ford Fiesta Rally3; nel suo palmarès spicca il successo nel Campionato Italiano Rally Terra 1999 e le vittorie assolute al Piancavallo Terra 1998, Coppa Liburna, Rally della Sila e Castelli di San Marino 1999, nei rumeni Mobil 1 Siromex e Muscelului 2006, Argesului 2007, nel russo Novorossiysk 2009, Ronde Valli Arnaresi 2013. Il figlio Simone, classe 1994, sarà in gara con una Skoda Fabia R5 Rally2; nonostante la giovane età vanta già tre podi assoluti al Prealpi Master Show (vittoria nel 2019, secondi posti nel 2015 e 2016), inoltre nove titoli di campione di Romania, le vittorie nel Junior WRC e nel WRC3 2016, ben 58 vittorie assolute in rally disputati in Romania, Italia, Norvegia, Ungheria e Germania.

Nelle immagini La Skoda Fabia R5 Rally di Simone Tempestini e una fase dell’allestimento del percorso di gara.

