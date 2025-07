26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo, alle prove miglior tempo per il ragusano Cassibba. Domenica la gara ufficiale

Si è chiusa oggi la giornata dedicata alle prove ufficiali in vista della 26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e per il Campionato Siciliano.

Dopo il venerdì di verifiche, sono stati 156 i piloti a darsi battaglia nelle due manches di prove su uno dei percorsi più tecnici e affascinanti del panorama motoristico siciliano. A registrare il miglior tempo assoluto nelle prove è stato il ragusano Samuele Cassibba, al volante di Nova Proto, fermando il cronometro su 3’27.51. Alle sue spalle, con un distacco minimo, Luigi Fazzino che, con la sua Osella Pa 2000, ha fatto segnare il tempo di 3’28.15. Terzo posto per il pilota di casa Michele Puglisi su Osella Pa 21 in 3’32.96. Completano la top ten della giornata i piloti: Agostino Bonforte Pellegrino, Antonino Salamone, Orazio Maccarrone, Francesco Ferragina, Concetto Maria La Spina, Darren Camilleri e Giacomo Ferrazzano. Colpo di scena nella seconda manche di prove, quando Franco Caruso, vincitore delle ultime due edizioni della Giarre Montesalice Milo, è stato protagonista di un incidente in curva che lo ha costretto a interrompere anzitempo la sua salita. Fortunatamente il pilota non ha riportato conseguenze, ma resta in dubbio la sua partecipazione alla gara di domani, in attesa delle verifiche tecniche sulla vettura.

Nel Campionato Italiano Bicilindriche, miglior tempo per Angelo Mercuri su Fiat 500 con 4’27.47. Seguono Mirko Paletta e Francesco Fichera, rispettivamente su Fiat 500 e Fiat 126. Per quanto riguarda le Auto Storiche, al termine delle prove primo posto per Antonio Piazza su Lucchini Sp 90, seguito da Gaetano Palumbo e Dario Sagone Messana. La gara prenderà il via domani, domenica 6 luglio, a partire dalle ore 8:30, da via San Paolo, nella frazione di Macchia di Giarre, per concludersi in via Monsignor Fichera a Milo. Il tracciato, lungo 6,4 chilometri, presenta un dislivello di 473 metri e una pendenza media del 7,31%, offrendo un mix entusiasmante di tecnica e spettacolarità.

La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dall’ASD Scuderia Giarre Corse, si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania e dei Comuni di Giarre, Milo e Santa Venerina. Come di consueto, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube di Naxos Proracing e sulla pagina ufficiale della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo. La gara sarà trasmessa anche in diretta televisiva su Etna Channel (canale 199 del digitale terrestre), grazie al supporto tecnico di Giesse Produzioni. Inoltre, per consentire agli appassionati di seguire lo svolgimento della competizione in diretta e vivere da vicino la tensione e la bellezza della gara, vista la chiusura al pubblico del tracciato di gara, sono stati predisposti due maxi schermi, uno alla partenza e uno all’arrivo.

