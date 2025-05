286 funzionari/e con la laurea a Roma in area tecnica, amministrativa, informatica Scadenza ravvicinata 

E’ on line il bando del concorso pubblico, per esami, per assumere a tempo pieno e indeterminato, 286 funzionari/e nei ruoli di Roma Capitale nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

I posti sono così distribuiti: 125 nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo; 125 per Funzionario Tecnico; 18 per Servizi Ambientali, 18 per Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali.

Oltre ai requisiti generali dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi, per ciascun profilo, sono richiesti:

funzionario Amministrativo – Laurea Magistrale o Specialistica.

Funzionario Tecnico – Laurea, Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea Magistrale; Laurea Specialistica in Architettura (qualsiasi indirizzo) e in Ingegneria (qualsiasi indirizzo).

Funzionario Servizi Ambientali: Laurea, Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea Magistrale; Laurea Specialistica in discipline di Scienze geologiche, geofisiche, forestali, ambientali, agrarie o di ingegneria civile, ambientale, forestale e mineraria.

Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali Laurea, Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea Magistrale, Laurea Specialistica nell’ambito delle discipline di Informatica, Scienze dell’informazione, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale.

Clicca qui per tutti i dettagli e per inviare la candidatura. La scadenza è il 4 giugno 2025.

