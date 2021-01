“Percorsi di Visioni costituisce la sintesi e la relativa mise en scene di un lavoro seminariale condotto a termine da ventidue corsisti durante una Masterclass di Narrazione Fotografica durata circa tre mesi.

Il tema è NONLUOGHI, un neologismo introdotto dall’antropologo francese Marc Augè per indicare quegli spazi in cui gli individui si incrociano senza venire in relazione gli uni con gli altri.” Queste sono solo alcune righe della prefazione del libro “Percorsi di Visioni #1” – NON LUOGHI, edito a Dicembre 2020 dalla casa editrice catanese The Dead Artists Society , a cura del fotografo Michele Di Donato con la collaborazione di Fabiola Di Maggio, antropologa della cultura dell’arte e degli studi visuali, realizzato in collaborazione da ventidue fotografi italiani e non.

Il format, ideato da Michele Di Donato, sta riscuotendo molto successo. L’attività formativa, che va dalla didattica fotografica alla cultura visuale fino alle pratiche di elaborazione, lettura e pubblicazione dei portfolio dei corsisti nel volume che conclude il workshop, è un esempio di educazione fotografica a 360 gradi.

PERCORSI DI VISIONI trasmette conoscenze, sviluppa crescita culturale, incentiva la voglia di misurarsi con tematiche diverse, procura godimento e soddisfazione dei partecipanti. Nel panorama della cultura fotografica il format si presenta unico nel suo genere per il modo in cui la relazione tra contenuti e pratiche viene declinata.

I percorsi di visioni intrapresi dai ventidue fotografi raccolti in questo volume attraversano, in modo eterogeneo e autentico, le tortuose vie del concetto antropologico del nonluogo, quale spazio astorico, non relazionale e non identitario così come sono da intendersi le rovine, i nuovi media, i grandi magazzini, i corpi affetti, i mezzi di trasporto pubblico, i borghi deserti. Ognuna delle visioni proposte è un transito, un passaggio immaginale che riflette in varia misura alcune caratteristiche della società globale.G

Gli autori coinvolti in questo progetto sono: Mario BENENATI, Pinuccia BOTTA, Valentina BRANCAFORTE, Raffaele DI RAIMONDO, Domenico FABIANO, Samuele FORMICHETTI, Roberto GABRIELE, Cristiano LA MANTIA, Carmen GARCIA LLORENS, Roberto MANFREDI, Maurizio MARCHESE, Cristina MARCHISIO, Ornella MASSA, Silvia NARDUCCI, Anna NOSARI, Simona OTTOLENGHI, Giovanni POLIZZI, Massimo PRIVITERA, Luciana SANTIOLI, Maurizio SAPIENZA, Lia TADDEI, Tonino TROVATO

Com. Stam.