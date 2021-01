Ratificati i risultati delle Assemblee delle 15 Zone periferiche: ecco i nuovi Comitati. Il Consiglio ha nominato i componenti delle Commissioni consultive permanenti. Nella Commissione Atleti nominati tra gli altri Max Sirena e Giovanni Soldini. Nominata anche per la Giuria d’Appello e varato il Piano Sviluppo Territoriale

Il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre ha coordinato da Genova la seconda riunione del Consiglio Federale FIV, svoltasi in teleconferenza, che aveva all’ordine del giorno la ratifica dei risultati delle Assemblee elettive svoltesi sabato scorso nelle 15 Zone periferiche, e la conseguente nomina degli organi territoriali della FIV per il quadriennio 2021-2024.



A seguito dell’esame dei verbali delle Assemblee, il Consiglio ha quindi confermato la nomina dei nuovi Presidenti dei rispettivi Comitati di Zona:



I Zona (Liguria) Presidente Maurizio Buscemi

II Zona (Toscana) Presidente Andrea Leonardi

III Zona (Sardegna) Presidente Corrado Fara

IV Zona (Lazio) Presidente Carlo Cacioppo

V Zona (Campania) Presidente Francesco Lo Schiavo

VI Zona (Calabria e Basilicata) Presidente Valentina Colella

VII Zona (Sicilia) Presidente Francesco Zappulla

VIII Zona (Puglia) Presidente Alberto La Tegola

IX Zona (Abbruzzo e Molise) Presidente Domenico Guidotti

X Zona (Marche) Presidente Vincenzo Graciotti

XI Zona (Emilia Romagna) Presidente Manlio De Boni

XII Zona (Veneto) Presidente Francesco Pappagallo

XIII Zona (Friuli Venezia Giulia) Presidente Adriano Filippi

XIV Zona (Trentino Alto Adige e Lago di Garda) Presidente Rodolfo Bergamaschi

XV Zona (Lombardia e Piemonte) Presidente Davide Ponti



La composizione dettagliata dei quindici nuovi Comitati di Zona è su: federvela.it.

Il Consiglio ha quindi nominato i componenti delle Commissioni Consultive Permanenti previste dallo Statuto federale, che per il quadriennio 2021 -2024 sono così composte.

Commissione Atleti

Presidente: Flavia Tartaglini

Componenti: Ivan Branciamore, Max Sirena, Giavanni Soldini

Commissione Medica Federale

Presidente: Eugenio Cucinotta

Componenti: Luca Ferraris (Componente d’ufficio nella sua qualità di Medico Federale Dott.Luca Ferraris – art.54 comma 2 statuto FIV), Mauro Favro, Marco Scorcu, Gianfelice Antonio

Commissione Antidoping

Presidente: Mauro Favro

Componenti: Luca Ferraris, Carlo Capelli, Eugenio Cucinotta, Marco Tani

Commissione Atleti Paralimpici

Presidente: Antonio Squizzato

Componenti: Davide Di Maria, Fabrizio Olmi, Carmelo Forastieri, Daniele Malavolta

Commissione Affari Giuridici e Carte Federali

Presidente: Fabio Mazzoni

Componenti: Gianluca Conti, Angela Busacca, Pierluigi Ciammaichella, Alfredo Vaglieco

Commissione Federale Gruppi Sportivi Militari

Presidente: Enzo Di Capua (Guardia di Finanza)

Componenti: Maria Gabriella Romano (Polizia Penitenziaria), Ruggero Battelli (Marina Militare), Giancarlo Simeoli (Aeronautica Militare)

E’ stata deliberata anche la composizione della Giuria d’Appello per il quadriennio 2021 – 2024, nominando Presidente Riccardo Antoni e componenti: Fabio Donadono, Ezio Fonda, Giorgio Davanzo, Sergio Pepe; supplenti Annamaria Bonomo e Barbara Botti.

Paolo Luciani è stato nominato Designatore Unico Stazzatori per l’anno 2021.

VIA AI CONTRIBUTI PER IL PIANO SVILUPPO TERRITORIALE – Il Presidente Francesco Ettorre ha indirizzato una nota a tutti i Presidenti di Circolo e alle Associazioni di Classe per illustrare l’avvio dell’edizione 2021 del Piano Sviluppo Territorio con interventi a favore dei Tesserati e Circoli, per l’erogazione di 143 contributi alle Classi giovanili 420, 29er, Techno 293/Foil, Ilca 4 (4.7), Ilca 6, RS Feva, L’Equipe, Kite, Kite Foil, Hobie Cat, Dragoon, Nacra 15, e – novità del 2021 – i contributi per le imbarcazioni Parasailing Hansa 303 e 2.4.

Le modalità per garantirsi il supporto sull’acquisto previsto in questo piano 2021 sono descritte e consultabili a questo LINK: http://www.federvela.it/news/2796-piano-sviluppo-territorio-2021.html

I tempi per la formalizzazione delle richieste si apriranno dalle ore 09:00 del 25 gennaio e termineranno alle ore 12:00 del 10 marzo 2021.

La prossima riunione del Consiglio FIV è già prevista a inizio febbraio.

DICHIARAZIONI

Francesco Ettorre, Presidente FIV:“Con la definizione delle cariche Zonali, tutta la Federazione è adesso pronta a lavorare per questo quadriennio che sappiamo sarà molto impegnativo. Voglio complimentarmi con tutti gli eletti e anche con tutti i candidati per la passione e l’impegno dimostrati, auguro un buon lavoro ai nuovi Presidenti e membri dei Comitati, come sempre il Consiglio lavorerà in stretta sintonia con il territorio che riveste un’importanza decisiva.”

Flavia Tartaglini, Presidente Commissione Atleti: “Mi sento onorata per la carica ricevuta in una Commissione che conta due personaggi tra i più grandi della vela non solo italiana ma mondiale, come Max Sirena e Giovanni Soldini, insieme al collega di Consiglio Ivan Branciamore. Sarà stimolante lavorare insieme e grazie alle diverse personalità presenti in Commissione sono certa potremo rappresentare tutti gli atleti di ogni sfaccettatura della vela italiana.”

