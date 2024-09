29enne arrestato dai Carabinieri per il tentato furto aggravato commesso all’interno di un ristorante di via Barbieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 29enne straniero, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, pregiudicato, per tentato furto aggravato.

È successo nella tarda serata in via Barbieri, all’interno del quartiere Borgo Panigale-Reno. Il proprietario di un ristorante della zona, dopo aver ricevuto sul proprio cellulare una notifica di allarme intrusione presso il suo locale, ha celermente raggiunto la zona e visto in lontananza un uomo, vestito di scuro, il quale aveva già danneggiato e sollevato la saracinesca elettrica, pronto per introdursi all’interno del locale. Il 29enne, accortosi di essere stato scoperto, ha subito cercato di dileguarsi; raggiunto, ha iniziato dapprima una colluttazione con il proprietario del ristorante per poi divincolarsi e fuggire in direzione di via Arcoveggio. Durante l’inseguimento, quest’ultimo è riuscito a contattare il NUE112 e riferire all’operatore telefonico della Centrale Operativa CC Bologna quello che stava accadendo. I militari del Nucleo Radiomobile, appresa la notizia, hanno raggiunto celermente la zona segnalata e, una volta individuato il 29enne, lo hanno bloccato con non poca difficoltà, mentre quest’ultimo ha cercato nel frattempo di divincolarsi, sferrando pugni e spintoni. Lo straniero è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto nelle aule del Tribunale per la celebrazione del giudizio per direttissima all’esito del quale è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria.