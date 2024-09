3 Medaglie europee per gli azzurrini della Lead, Coppa del Mondo Boulder senior con poche soddisfazioni per l’Italia

Questo weekend a Ostermundigen, in Svizzera, è andata in scena la terza tappa di Coppa Europa Giovanile Lead ed ha fruttato 2 argenti e 1 bronzo per la Nazionale Giovanile FASI.

Nel centro di arrampicata O’Bloc della città svizzera si sono sfidati 200 giovani atleti provenienti da tutto il continente, di cui 16 climber del contingente italiano.

Nelle qualifiche 7 atleti azzurri hanno conquistato l’accesso alla finale.

Nella categoria U16 Andrea Ludovico Chelleris e l’austriaco Christian Leitner hanno distaccato tutti con 2 top. Subito a seguire si è posizionato Pietro Franzoni, al 3° posto, mentre Andrea Locatelli si è piazzato in 8° posizione.

in finale Chelleris e Leitner sono arrivati al top e, come in qualifica, si sono trovati al comando a pari merito. I giudici hanno perciò assegnato l’oro in base al tempo di salita, e si è aggiudicato l’oro l’atleta austriaco per soli 31 secondi di vantaggio rispetto a Chelleris. Andrea ha perciò conquistato un fantastico argento che pesa come un oro.

È salito sul podio per una medaglia di bronzo decisamente meritata anche Pietro Franzoni. Andrea Locatelli ha terminato la gara in 6° posizione.

Sul fronte femminile Maia Marinescu, con la 10° piazza, ha conquistato la finale, dove si è classificata all’8° posto.

Nella qualifica U18 maschile gli azzurri hanno fanno en plein: Giovanni Bagnoli, Gianluca Vighetti e Fritz Engele hanno agguantato la finale, rispettivamente col 3°, il 5° e il 6° posto.

In finale Giovanni Bagnoli ha conquistato un bellissimo argento, con due vie pulite e agguerrite, arrivando al movimento 35+, secondo solo al francese Marzullo, che ha raggiunto la presa 36.

Gianluca Vighetti e Fritz Engele si sono piazzati rispettivamente al 6° e al 7° posto.

Prossimo appuntamento per le nuove promesse dell’arrampicata italiana è dal 25 al 29 settembre a Troyes, in Francia, per i Campionati Europei Giovanili.

Nel frattempo a Praga si disputava la quarta tappa di Coppa del Mondo Boulder.

Nella qualifica maschile Nicolò Sartirana ha tirato fuori dal cilindro un’ottima prestazione (3 top, 4 zone, 8-10 tentativi) e col 7° posto nel suo gruppo ha agguantato il 13° piazzamento in classifica generale, che gli è valso la semifinale. Qui purtroppo non è riuscito a conquistare un pass per la finale e ha chiuso in 17° posizione.

Filip Schenk in qualifica non è riuscito a rientrare nella rosa dei top 20 e ha terminato la gara al 39° posto. Stesso discorso per la compagine femminile, con le nostre 3 azzurre che non sono riuscite ad accedere alla semifinale: Giulia Medici ha terminato in 25° posizione, Laura Rogora in 29° e Giorgia Tesio in 33°.

Ultimo appuntamento per gli specialisti dei blocchi la tappa di Seoul, dal 2 al 6 ottobre, che assegnerà anche i trofei di circuito.