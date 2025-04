30 Libri in 30 Giorni: Trapani, si presenta il volume di Francesco Torre “Arte rupestre nelle grotte trapanesi. La grotta del Genovese a Levanzo”

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” promossa da BCsicilia, si presenta venerdì 11 aprile 2025 alle ore 17,00, presso la Torre di Ligny a Trapani, il libro di Francesco Torre “Arte rupestre nelle grotte trapanesi. La grotta del Genovese a Levanzo”.

Dopo i saluti di Antonella Altese, Direttore del Gruppo archeologico Drepanon e di Giuseppe Puglia, Presidente dell’Associazione Ermes, e la presentazione di Serena Sanfilippo, Presidente BCsicilia Trapani, e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento dell’archeologo Antonino Filippi. Sarà presente l’Autore. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia, dal Gruppo archeologico Drepanon e dall’Associazione Ermes.

Alcuni studiosi tendono oggi a chiamare “cultura visuale” le raffigurazioni di arte rupestre preistorica, nella quale la rappresentazione di miti, cerimonie, riti e racconti furono riprodotti per mezzo di graffiti o pittogrammi, realizzati per essere tramandati da una generazione all’altra. Di questo fenomeno culturale venne investito anche il territorio trapanese, con opere mirabili, alcune delle quali sono note agli studiosi di tutto il mondo. Una di queste è certamente la grotta del Genovese di Levanzo, emersa dall’oscurità solo nel 1949, le cui incisioni e pitture dimostrano che dodicimila anni fa, durante la glaciazione Wurm, Favignana e Levanzo erano unite alla Sicilia. Francesco Torre, dagli anni ‘70 in poi, ha ampliato le esplorazioni ad un numero maggiore di cavità ed individuato alcuni siti con testimonianze di arte parietale di grandissimo interesse. Tra queste, nel 1984 la grotta dei Cavalli a San Vito lo Capo e successivamente le pitture nel riparo di Polifemo, alle pendici del monte Erice. Il libro, partendo dai dati che l’autore ha raccolto nel corso dei suoi studi, fornisce in realtà un quadro più ampio della storia e della cultura del territorio trapanese e del vicino arcipelago delle Egadi. Come documentano le molte fotografie e citazioni di personaggi incontrati dall’autore, il volume dà voce agli interessi multidisciplinari dello stesso, che vanno dalla geomorfologia alla paleontologia, dalla climatologia alla pesca tradizionale, fino alla storia antica e moderna. Prende forma così un’indagine che si potrebbe definire storico-antropologica, basata sulla consapevolezza che per comprendere lo spirito profondo di un luogo, non basta considerare le fonti antiche e i reperti archeologici, ma è necessario conoscere chi ci ha vissuto, chi ci vive e ne conserva la memoria.

Francesco Torre, geoarcheologo e geomorfologo, già titolare di Cattedra di Geomorfologia e Geoarcheologia all’Università di Bologna. Laureato, oltre che i Geologia, in Biologia, Scienze Naturali, Scienze Turistiche e Scienze Motorie. Dal 2021 è presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. Dall’anno 1995 è collaboratore dell’IFE (Institute For Exploration) del Connecticut, USA. Ha lavorato come geologo per tre anni per il Governo Sudafricano (Department of Mines, Geological Survey). Nell’agosto/settembre del 2000 è stato responsabile geologo marino nella spedizione scientifica del Mar Nero: scoperte le tracce del “Diluvio Universale”. Ha partecipato come responsabile geologo nella spedizione in Egitto sul delta del Nilo e nella spedizione per ricerche archeologiche e geomorfologiche marine nel Mediterraneo, nella zona di Banco Skerki, con una nave oceanografica e un sottomarino strategico nucleare della Marina Militare Americana, scendendo, primo italiano a farlo, alla profondità di 800 metri, dove sono state scoperte cinque navi romane. Direttore della ricerca, il prof. il Prof. Robert Ballard, famoso scienziato americano, scopritore del Titanic. Numerose le sue pubblicazioni nel campo della Preistoria, dell’Archeologia e della Geologia, nonché nel campo letterario e naturalistico.

In foto la copertina del libro.

