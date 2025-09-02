Notizie

31enne bolognese arrestato durante un blitz in abitazione. deteneva oltre un kg di sostanze stupefacenti

I Carabinieri di Bologna e la lotta alla droga per le vie del centro.  31enne bolognese arrestato durante un blitz in abitazione. deteneva oltre un kg di sostanze stupefacenti.

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 31enne bolognese, disoccupato e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, residente nel Quartiere Santo Stefano, poiché sospettato di trafficare sostanze stupefacenti. Identificato dai Carabinieri mentre stava uscendo di casa e informato della situazione, il 31enne è stato sottoposto al controllo domiciliare, finalizzato a trovare cose pertinenti al reato, in questo caso, droga ed eventuali oggetti utilizzati per la pesatura e il confezionamento della stessa. Le ipotesi dei Carabinieri sono andate oltre le aspettative. Il 31enne è stato trovato in possesso di oltre un kg di sostanze stupefacenti del tipo hashish (873,56 grammi) e marijuana (171,3 grammi), 4.810 euro in contanti e del materiale adatto al confezionamento e alla pesatura della droga, verosimilmente destinata al mercato locale. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il presunto responsabile sarà processato con rito direttissimo.

