33° Merano WineFestival

Gianna Nannini, Oscar Farinetti, Viviana Varese, Riccardo Cotarella, Anna Scafuri, Stefano Vitale, Valentina Bertini: le 7 WineHunter Stars che saranno premiate nel corso della 33^ edizione di Merano WineFestival, in scena dall’8 al 12 novembre 2024.

Dall’8 al 12 novembre torna Merano WineFestival, l’appuntamento più glamour del settore enogastronomico che quest’anno interroga tutti gli attori del settore vitivinicolo con “Quo Vadis?”, confronto tematico sul futuro della viticoltura alle prese con le sfide della sostenibilità, dell’innovazione e dell’apertura internazionale. Novità della 33^ edizione i premi WineHunter Stars a 7 personalità di spicco che hanno illuminato il mondo del vino e le esclusive degustazioni “Intrecci di Vite” al Castello Principesco. Grande attesa per i Platinum Awards: quali saranno i vini, le birre, gli spirits e i prodotti gastronomici che hanno raggiunto il massimo del punteggio The WineHunter?



Merano (BZ) – Dall’8 al 12 novembre 2024 torna Merano WineFestival, l’appuntamento più glamour del settore enogastronomico, con un programma ricco di novità: al via venerdì 8 novembre con la giornata dedicata a bio&dynamica & more, che dà spazio a 160 produttori italiani di vini biologici, biodinamici, SQNPI, Equalitas, Piwi, anfora e underwater, e l’apertura della GourmetArena nella cornice liberty del Kurhaus con 130 aziende tra food spirits e beer e il Mercato della Terra Slow Food. In serata, le attesissime premiazioni dei WineHunter Award Platinum, che sveleranno le eccellenze enogastronomiche protagoniste della Guida The WineHunter 2024, e la novità delle WineHunter Stars. Da sabato 9 a lunedì 11 le giornate centrali di The Festival, con la presenza di 330 aziende vitivinicole italiane e 110 internazionali; infine, martedì 12 è la giornata all’insegna delle bollicine di Catwalk Champagne&More, con 120 eccellenze selezionate tra maison di Champagne e produttori italiani di metodo classico. E poi showcooking, eventi collaterali, presentazioni e masterclass, tra cui i 4 appuntamenti con “Intrecci di Vite” al Castello Principesco. Con WH Ambassador Exclusive Lounge e WH Buyers’ Club, Merano WineFestival si fa sempre più internazionale, in un connubio armonioso tra eleganza, cultura e business.



THE WINEHUNTER STARS, I MAGNIFICI SETTE DEL MONDO ENOGASTRONOMICO

Durante la cena di gala di venerdì 8 novembre, il Kurhaus ospiterà la premiazione delle WineHunter Stars: il patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher consegnerà il riconoscimento a 7 personalità di spicco nel mondo del vino, capaci di illuminarlo con la loro passione, dedizione e straordinario impegno. La celebre cantautrice rock Gianna Nannini riceverà la WineHunter Star come Wine Producer per la sua capacità di fondere il successo artistico e vita privata nella splendida cornice della sua tenuta, la Certosa di Belriguardo. Oscar Farinetti sarà premiato come Communication Star: poliedrico esperto di marketing e comunicazione, ma anche scrittore e imprenditore di successo. Viviana Varese, vulcanica chef e imprenditrice della ristorazione, riceverà il premio Food Star. Come miglior Winemaker sarà premiato Riccardo Cotarella, un’istituzione nel mondo del vino che alla professione di enologo ha sempre affiancato l’impegno civile. Alla giornalista Anna Scafuri, caposervizio del Tg1 Economia, la WineHunter Star come Wine & Food Journalist per la miglior narrazione del cibo e del vino “made in Italy” attraverso i suoi reportage. Stefano Vitale sarà premiato come miglior Wine Artist per le illustrazioni protagoniste delle etichette di Donnafugata che sin dagli anni ’90 hanno segnato un’innovazione nella comunicazione del vino. A Valentina Bertini, corporate wine manager di Langosteria, il premio come miglior Wine Manager alla tenacia e professionalità di una donna esempio nell’alta ristorazione in Italia e nel mondo.



INTRECCI DI VITE: 4 EVENTI ESCLUSIVI AL CASTELLO PRINCIPESCO

Novità del 2024 sono i 4 appuntamenti esclusivi “Intrecci di Vite”, organizzati in collaborazione con Liber Experience, nell’affascinante scenario del Castello Principesco di Merano. Sabato 9 novembre Oscar Farinetti sarà il moderatore di un incontro unico ed esclusivo fra Maurizio Zanella, fondatore di Ca’ del Bosco, e Vittorio Moretti, fondatore di Bellavista, le due aziende più rappresentative della Franciacorta a livello nazionale e internazionale. Alle 16.00, sempre con Oscar Farinetti come moderatore, si confronteranno due interpretazioni di un vitigno protagonista della grande enologia nazionale: il Sangiovese. Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del Movimento del Turismo del Vino e dal 2016 al 2022 Presidente dell’Associazione Nazionale delle Donne del Vino, con il suo Brunello di Montalcino, e il Barone Francesco Ricasoli, titolare di Castello di Brolio, con il suo Chianti Classico. I 2 incontri di domenica 10 novembre saranno moderati da Daniele Cernilli. Alle ore 10.30 saranno protagonisti due icone altamente rappresentative delle zone più vocate della produzione dei vini bianchi italiani: Silvio Jermann, dell’omonima cantina, e il celebre winemaker Hans Terzer. Alle 16.00 appuntamento con due assoluti punti di riferimento e protagonisti da tanti anni, a livello nazionale e internazionale, dell’enologia italiana: Riccardo Cotarella, Presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Œnologues, e Renzo Cotarella, amministratore delegato di Marchesi Antinori spa. L’iniziativa è sostenuta da Banca per il Trentino Alto-Adige; partner ufficiale per questi incontri speciali è Italesse, con il calice Etoilé Noir: uno dei calici sensoriali dell’azienda triestina, in vetro soffiato, curato nei dettagli per valorizzare al meglio i vini selezionati. Italesse sarà da questa edizione sponsor tecnico dell’intero festival.



“QUO VADIS?”, IL SUMMIT “RESPIRO E GRIDO DELLA TERRA” SULL’EVOLUZIONE DELLA VITICOLTURA

Tema centrale della 33^ edizione del Merano WineFestival è l’interrogativo “Quo Vadis?”, un quesito che riguarda tutti gli attori del settore vitivinicolo, e più in generale agricolo, messi a dura prova da molteplici sfide quali la crisi climatica, la sostenibilità ambientale, il calo dei consumi, l’apertura a nuovi mercati internazionali e alle nuove generazioni di consumatori. Tematiche all’ordine del giorno che saranno affrontate nel summit “Respiro e Grido della Terra” composto da sei incontri, in collaborazione con la International Viticulture and Enology Society, che si terranno tra venerdì 8 e sabato 9 novembre, nei quali avviare un confronto sulla direzione che sta prendendo il mondo del vino con approfondimenti scientifici sulle strategie di adattamento della viticoltura al clima che cambia, sui vini da varietà di uve resistenti, sulle innovazioni in tema di viticoltura e agricoltura sostenibile. A conclusione del summit sarà redatto un Manifesto che sintetizzerà i contributi emersi durante gli incontri tematici, tracciando alcune direttrici per l’evoluzione del comparto enogastronomico.



GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

In 5 giorni di Merano WineFestival sono decine gli appuntamenti che si susseguono, capaci di accontentare tutti i gusti. Venerdì 8 novembre dalle 10.00 alle 17.00, in Piazza della Rena si terrà il Mercato della Terra a cura di Slow Food Alto Adige. Alle 11.00 all’Hotel Terme Merano la cerimonia di premiazione “Nel segno di Zierock”, seguita alle 16.00 dalla masterclass a tema curata da Angelo Carrillo. Appuntamento alle 16.30 con la masterclass “Espressione dei vitigni Piwi” a cura di Nicola Biasi. Alle 17.30 al Pavillon des Fleurs la cerimonia di premiazione dei The WineHunter Awards Platinum alle eccellenze in campo enogastronomico nelle 4 categorie della guida The WineHunter: Wine, Food, Spirits e Beer. Durante la premiazione, Helmuth Köcher e il giornalista Andrea Radic conferiranno inoltre 5 riconoscimenti speciali al Genio, all’Innovazione, alla Conquista, alla Famiglia e al Territorio ad altrettante aziende d’eccellenza. Sabato 9 novembre alle ore 12.00 la masterclass “Chardonnay Fuoriclasse Nama” con Paolo Porfidio che metterà a confronto 5 annate di Chardonnay della cantina Nals Margreid. Alle 14.00 la consueta cerimonia d’apertura con sciabolata sulla scenografica passerella del Ponte delle Terme e, a seguire, la masterclass “Bolla contro Bolla” con Oscar Farinetti, che metterà a confronto vari spumanti metodo classico italiani. Alle 16.30 l’approfondimento dedicato ai vini underwater con la masterclass “Underwater – vini sott’acqua” curata dal giornalista e conduttore Andrea Radic. Domenica 10 novembre alle 14.00 la masterclass “Dieci vini di razza in dressage” con Luca D’Attoma e Chiara Giannotti, alle 15.30 la presentazione della Guida “I Vini del Cuore” a cura di Olga Schiaffino, alle 16.30 la masterclass “Georgia 8000 years of history – Unique Qvevri wines in tasting” tenuta dal patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher, infine alle 17.00 “Supertuscan on stage” con Emanuele Trono e Stefano Quaglierini. Lunedì 11 novembre l’Hotel Therme Merano ospiterà alle ore 11.00 la masterclass “Eccellenze dell’Albania” di Çobo Winery; alle 14.00 la masterclass “Gli Svitati” vedrà protagonisti gli ambasciatori del tappo a vite in Italia; infine, alle 17.00 la cerimonia di premiazione del 30° Premio Godio. Nella GourmetArena, un’area showcooking dove per la Campania si susseguiranno le interpretazioni gastronomiche di Antonio Tubelli, Gabriele Troisi, Carlo Scutiero, Antonio Lepore, Gino Sorbillo, Umberto De Martino, Franco Pepe, Lino Scarallo, Peppe Aversa, Antonio Della Volpe, Angelo D’Amico e i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “G. Marconi” di Vairano (CE); le ricette tipiche regionali dell’Abruzzo saranno portate in scena da Stefano Ferrauti, Carlo Auriti, Daniele Tortora, Stefano Tomassetti, Angelo D’Alesio e gli allievi dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH). Nel FuoriSalone di Corso della Libertà, saranno presenti l’area showcooking della Regione Calabria, nonché Consorzio del Sannio, Campania Felix e Terre d’Abruzzo. Martedì 12 novembre alle 16.30 nel Kursaal le premiazioni del concorso “Emergente Sala 2024”, che individua i migliori maître e camerieri under30 nella ristorazione italiana.



I NUMERI DEL 33° MERANO WINEFESTIVAL

5 giornate di festival, più di 1000 espositori, oltre 3000 vini in degustazione, 250 etichette nella WineHunter Area, oltre 5400 WineHunter Awards, 39 masterclass, 32 showcooking e 6 talk al Summit “Quo Vadis?”.

Com. Stam. + foto

MEDIA PARTNER

Un grazie a tutti i Media Partner, il cui impegno e la cui passione sono stati fondamentali per la promozione e il successo dell’evento. Un sincero ringraziamento va a Andrea Radic, Cantina Social, Enoblogger – Emanuele Trono, FuocoLento, Glance Garda&More, Il Gusto, Hipster Wine – Thomas Taddeo, I Grandi Vini, Il Cucchiaio D’Argento, Italian Wines – Stefano Quaglierini, Luca Grippo, Simona Geri, Wine Blog Roll – Francesco Saverio Russo, Vino.TV – Chiara Giannotti, Vinum, Wine Lovers Italy – Olga Schiaffino, WineMob – Valentino Pusnava, WineTV, WineNews, Pambianco Wine&Food, Euregio Media Group e The Art of Wine. Un ringraziamento speciale anche ai partner ufficiali: Radio Monte Carlo Official Radio Partner e Peer.TV Official TV Partner.



PARTNER TECNICI

Si esprime la più sincera gratitudine a tutti i partner che, con il loro prezioso supporto e la loro collaborazione, hanno reso possibile l’organizzazione di questo evento. Un ringraziamento va all’Hotel Therme Merano, all’Azienda di Soggiorno di Merano e a Merano Galoppo per la collaborazione. Ringraziamo il nostro sponsor ufficiale Banca per il Trentino – Alto Adige, e i partner istituzionali: Agenzia ICE – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Campania, Coldiretti, Camera di Commercio di Chieti – Pescara, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Salerno e Camera di Commercio Caserta. Un sentito grazie ai partner tecnici, tra cui Italesse, IP Industrie, Arco Spedizioni, I Bibanesi – Da Re, MultiColor, Accessori da Vino, P&B Line, Winterhalter, Acqua Minerale San Zaccaria, For Team Srl, Berto’s e Italforni, per il contributo pratico e logistico. Ringraziamo inoltre i partner con cui condividiamo la passione per l’eccellenza: Connected Reality, ManSpeed, Forst Meran, Fisar Nazionale, Fi.Fa Security, Kerum Merano, Signorvino, Liber Experience, URCA – Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Mistery Apple, Sannio Consorzio Tutela Vini, Feamps, Vini Buoni d’Italia, GAL Alto Sagro, GAL Costa dei Trabocchi, GAL Marsica, GAL Terreverdi Teramane, GAL Terre d’Abruzzo, GAL Gran Sasso Velino, GAL Terre Pescaresi, GAL Sinis e Slow Food. Rivolgiamo un caloroso ringraziamento al nostro Fashion Partner Runggaldier Tracht&Tradition e Runggaldier Manufaktur. Le strutture partner ufficiali Vinum Hotel Südtirol, Aster Hotel, City Hotel Meran, Flora Hotel & Suite, Fayn Garden Retreat Hotel, Flow Apartments, Andria, Hotel Ansitz Plantischerhof, Hotel Brunner, Hotel Europa Splendid, Hotel Filipinum, Hotel Kolping, Hotel Residence Mavie, Meranerhof Classic Hotel, Villa Eden, Hotel Villa Laurus, Hotel Westend, Fränzler, Living Apartments Morgenstern, Park Hotel Mignon, Prinz Rudolf Stay Smart, Schenna Resort, Somvita Suites, Villa Bergmann, MiraMonti e Villa Steiner, che accolgono i loro ospiti con eleganza e professionalità. Infine, si estende un ringraziamento particolare alle istituzioni Algund – Lagundo, Emergente Sala, Istituto L. Da Vinci L’Aquila, Istituto F. De Cecco Pescara, Istituto Di Poppa-Rozzi Teramo, Istituto P. Artusi Chianciano, Agenzia di formazione professionale delle colline astigiane di Agliano Terme, Istituto G. Marconi di Vairano Scalo e Istituto G. Marchitelli di Villa Santa Maria, così come ai WH AMBASSADOR: China Link, Italialabo, Wines IL, I’m Winery, Tendervino.it, Wine Weekly, FDS Food&Wines, FR Selections e Ferrioli.