33’ Sagra del Pistacchio: primo bagno di folla

Bronte – “Mai visto un primo giorno di Sagra così affollato”. E’ stato un po il commento di tanti dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Pino Firrarello. Già la sera del venerdì, infatti, gli stand sono stati presi d’assalto da residenti e dai visitatori.

Turisti in massa anche oggi, quando la Sagra è stata allietata dal passaggio dei carretti siciliani, stupore e meraviglia per i tanti turisti stranieri. “Il pistacchio di Bronte è il più buono al mondo. – hanno affermato il sindaco Pino Firrarello e l’assessore Angelica Prestianni – Venire alla Sagra è il momento e l’occasione migliore per assaggiarlo”.

Fra i tanti eventi particolare apprezzamento sta riscuotendo il Laboratorio sul pistacchio dop, organizzato dall’avvocato Giuseppe Gullotta dell’Associazione Aiace, assieme al Circolo Operaio.

“Abbiamo – spiegano Gullotta ed il presidente del Circolo Operaio, Giuseppe Di Mulo, oggi anche assessore comunale – organizzato un laboratorio sensoriale gratuito in cui i partecipanti saranno coinvolti in un’esperienza che va oltre la semplice degustazione: potranno scoprire e apprezzare le caratteristiche che rendono unico il pistacchio di Bronte, dal colore verde brillante al profumo intenso e al sapore inconfondibile. Il nostro laboratorio rappresenta un’occasione per comprendere cosa differenzia il Pistacchio dop di Bronte dagli altri pistacchi, come quelli provenienti dalla California o dalla Grecia, e il motivo per cui è apprezzato a livello mondiale”.

Domani gli stand riapriranno alle 10 per la prima domenica di festa.

Da sottolineare la sfilata gruppo folcloristico “La voce dell’Etna” e la “Passeggiata in Rosa per la Vita” della Fidapa. Nel pomeriggio giochi per bambini in attesa in serata dell’Esibizione di danza a cura del Centro professionale Danza “Koreos” di Dario Biuso e Antonella Grigoli e dell’atteso concerto alle 21,30 del gruppo musicale “Asimenza” in Piazza Cimbali.

