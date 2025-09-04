35° Campionato del Mondo di Elica A Ghedi in palio i Titoli Iridati 2025

In pedana 360 atleti in rappresentanza di 12 Nazioni. Agguerrito lo Squadrone Azzurro del CT Rodenghi

Ghedi (BS) – L’Elica internazionale si appresta ad eleggere i Campioni del Mondo della stagione 2025 e ad ospitare la rassegna iridata sarà il Tav Ghedi (BS), vestito a festa per accogliere al meglio i 360 atleti iscritti alla gara in rappresentanza di 12 Nazioni.

L’impianto bresciano, già sede di diverse competizioni internazionali di primo livello, avrà come primo appuntamento ufficiale quello con il Gran Prix d’Italia nella giornata di venerdì 5 settembre, mentre sabato 6 e domenica 7 settembre gli atleti si affronteranno per la conquista dei Tioli di Campione del Mondo delle rispettive qualifiche.

Agguerritissima la compagine azzurra del Commissario Tecnico Giuseppe Rodenghi, al gran completo già da questa mattina.

Per tentare l’assalto ai podi il tecnico bresciano schiererà una Squadra composta da 24 elementi: Andra Citracca di Fiumicino (RM), Alessandro De Mattia di Capena (RM), Giuseppe Monaco di Pozzuoli (NA), Antonio Passalacqua di Messina e Carmelo Passalacqua di Messina per la Qualifica Men; Emanuela Barillà Rodì Milici (ME), Federica De Mattia di Capena (RM), Silvia Camiciola di Narni (TR) e Paola Tattini di Valsamoggia (BO) per la Qualifica Ladies; Gabriele Delli Carri di Foggia, Antonio Marrara di Reggio Calabria e Davide Rufo di Aprilia (LT) per la Qualifica Junior; Valerio Benedetti di Fiumicino, Luca Boschi di Fucecchio (FI), Sebastiano Molinari di San Severino Marche (MC) e Gianluigi Turchi di Livorno per la Qualifica Senior; Aldo Camiciola di Narni (TR), Andrea Martignoni di Livorno, Erasmo Pacini di Crespina Lorenzana (PI) e Aldo Vignoli di Fiesole (FI) per la Qualifica Veterani; Mauro Casalini di Monticelli D’Ongina (PC), Alberto Olivieri di Bologna, Giuseppe Rodenghi di Roncadella (BS) e Giancarlo Serra di Castelfranco Emiliano (MO) per la Qualifica Master.

A disposizione di ogni tiratore ci saranno 30 eliche ed i Titoli verranno assegnati ai migliori punteggi di ogni classifica.

LA SQUADRA AZZURRA DI ELICA

Men: Andra Citracca di Fiumicino (RM); Alessandro De Mattia di Capena (RM); Giuseppe Monaco di Pozzuoli (NA); Antonio Passalacqua di Messina; Carmelo Passalacqua di Messina.

Ladies: Emanuela Barillà Rodì Milici (ME); Federica De Mattia di Capena (RM); Silvia Camiciola di Narni (TR); Paola Tattini di Valsamoggia (BO).

Junior: Gabriele Delli Carri di Foggia; Antonio Marrara di Reggio Calabria; Davide Rufo di Aprilia (LT).

Senior: Valerio Benedetti di Fiumicino; Luca Boschi di Fucecchio (FI); Sebastiano Molinari di San Severino Marche (MC); Gianluigi Turchi di Livorno.

Veterani: Aldo Camiciola di Narni (TR); Andrea Martignoni di Livorno; Erasmo Pacini di Crespina Lorenzana (PI); Aldo Vignoli di Fiesole (FI).

Master: Mauro Casalini di Monticelli D’Ongina (PC); Alberto Olivieri di Bologna; Giuseppe Rodenghi di Roncadella (BS); Giancarlo Serra di Castelfranco Emiliano (MO).

Commissario Tecnico: Giuseppe Rodenghi.

Allenatore: Sebastiano Molinari.

Com. Stam. + foto