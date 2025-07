36enne rapinata di giorno davanti a una lavanderia di via Murri. Presunto responsabile in fuga, individuato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 40enne straniero per rapina. È successo in via Augusto Murri, quando i Carabinieri della Centrale Operativa sono stati informati che una donna era stata rapinata in pieno giorno davanti a una lavanderia.

Raggiunta dai Carabinieri, la vittima, 36enne italiana, lievemente ferita e sconvolta per l’accaduto, riferiva di essere stata aggredita da un uomo che le aveva strappato la collana d’oro dal collo, allontanandosi di corsa per le vie del quartiere. Le ricerche immediate del soggetto in fuga, hanno consentito ai Carabinieri di individuare il presunto responsabile nei pressi di un palazzo condominiale, adiacente al Parco Lunetta Gamberini. Alla vista dei Carabinieri, il soggetto, identificato in un 40enne straniero, residente a Bologna e con precedenti di polizia, ha negato ogni coinvolgimento con la vicenda, ma, vista la descrizione ricevuta, è stato accompagnato in caserma e perquisito. Le operazioni di ricerca hanno consentito di recuperare la refurtiva, nascosta tra gli indumenti del 40enne. La collana è stata restituita alla 36enne che nella circostanza è stata visitata dai sanitari del 118. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile arrestato dai Carabinieri, è stato processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 40enne è stato rimesso in libertà e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora dalle ore 18:00 alle ore 06:00 e alla presentazione alla Polizia giudiziaria, due volte alla settimana.