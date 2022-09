37 ª edizione di coppa degli assi: i protagonisti della prima giornata di gare e gli appuntamenti di oggi

La prima giornata di gare della Coppa degli Assi al Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia si è conclusa all’imbrunire di ieri con la prima manche dell’ultima tappa dell’Italian Champions Tour – il circuito nazionale di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli e dalla Regione Siciliana – prima del Final Event previsto proprio a Fieracavalli dal 3 al 6 novembre 2022.

Percorso utile per i binomi che, oltre a concorre per le loro squadre, scendono in campo questo weekend per conquistare la WILD CARD: pass che garantisce l’accesso alle competizioni internazionali di Jumping Verona 2022 nel contesto dell’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™. Una grande opportunità messa in palio per il primo posto a titolo individuale che verrà decretato dalla somma delle due manches di gara. Giornata cruciale, dunque, quella di oggi per i binomi che affronteranno una sfida all’ultimo secondo con il secondo giro previsto per le 19:00.

Mirando all’obiettivo WILD CARD si è portato avanti Matteo Checchi in sella a Quiller che si è guadagnato, almeno per la gara di ieri, il primo posto individuale con un percorso netto in 64,51 sec. Il secondo 0 più veloce è quello di Nicolò Russello con il suo Gentleman in 71,79 sec. Terzo posto per il carabiniere Filippo Marco Bologni e Quidich de la Chavee, 4 le loro penalità in 67.04 sec.

Nella prima giornata di puro agonismo grande attenzione anche al CSI2*. A trionfare sulla Alta internazionale (H 1.40 a tempo) è Sofia Manzetti che con Bombay De Beaufourche chiude il percorso senza errori in 66,97 sec. A meno di un secondo di distanza la seconda posizione va al binomio composto da Francesco Correddu e Kikka del Leccione, segue l’austriaco di Roland Englbrecht in sella a Mevisto’s Corwinni con un percorso netto in 70,76 sec.

Altra gara conquistata da Matteo Checchi, questa volta su HG’S Bliss, con un doppio 0 nella Media Internazionale (H 1.35 a due fasi) del CSI2*, il cronometro si ferma a 28.58 sec. per la sua seconda fase. Elia Matteo Simonetti si piazza alle sue spalle con il suo For Jack, 0 penalità in 29.02 sec. Chiude invece in 31.12 sec. il giovane cavaliere Giuseppe Genuardi in sella a La Peppa guadagnandosi un meritato terzo posto.

Gradino più alto del podio per Andrea Vitale e Karat Van de Noordheuvel nella Bassa Internazionale del CSI2* (H 1.30 a tempo), nessun errore per loro in 59.09 sec. Un altro secondo posto per Francesco Correddu questa volta in sella a Venus di Val Litara che gli regala un percorso netto in 60.09 sec. Bronzo per Girolamo Daniele Arcidiacono e Udinì dell’Armonia che completano il loro primo giro con 0 penalità e in un tempo di 60.99 sec.

Ma oggi si rimonta in sella per concorrere su numerosi nuovi appuntamenti, tra i più attesi quelli del pomeriggio con il secondo round del CSI2* e dell’Italian Champions Tour.

Questa mattina le competizioni sono iniziate con il CSIYH1*, a scalare le classifiche e conquistare le vette: primi ex aequo Bernardo Puccio su Cordar e Sebastiano Clemenza su Verona Star (H 1.15, 5 y.o.), Antonino Sottile con Antitea (H 1.25, 6 y.o.) e Alessia Costalla in sella a Filae des Chaines (H 1.35, 7 y.o.).

Intervista a LAURA ROMANINI PRESIDENTE DI GIURIA DELLA 37ª EDIZIONE DELLA COPPA DEGLI ASSI

Laura Romanini, Presidente di Giuria della 37ª edizione della Coppa degli Assi, è un giudice internazionale di 3° livello. Il suo operato l’ha vista impegnata in moltissimi concorsi in giro per l’Italia e l’Europa, già giudice della vecchia Favorita, è per la prima volta ad Ambelia.

“Per me è il primo anno qui ad Ambelia e spero di tornare in questo impianto che reputo bellissimo. In gara quest’anno abbiamo dei buoni nomi, come ad esempio Natale Chiaudani, che è uno dei nostri migliori, alcuni stranieri e tantissimi siciliani, che circolano sulle grosse altezze”.

Intervista a CARLO ROTUNNO SPEAKER DELLA 37ª EDIZIONE DELLA COPPA DEGLI ASSI

Da oltre 20 anni l’inconfondibile voce di Carlo Rotunno, speaker della 37ª edizione della Coppa degli Assi, risuona nel campo gara dei migliori concorsi ippici nazionali ed internazionali.

“Tanti i miglioramenti che ho visto qui ad Ambelia, una grande crescita a livello tecnico e di comunicazione. Un’edizione diversa questa, più proiettata verso l’internazionalità, che ha visto avvicinarsi i migliori cavalieri d’Italia e non solo. Sono sicuro che la strada è quella giusta, con l’aiuto dell’Istituto Incremento Ippico e tutta l’organizzazione, Coppa degli Assi sta tornando il prestigioso evento che era agli albori”.

Com. Stam