37enne arrestato per droga dai Carabinieri durante un controllo

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Stazione di Castiglione dei Pepoli hanno arrestato un 37enne italiano, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo del territorio, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dall’uomo con uno zaino a tracolla che si aggirava a piedi con fare sospetto.
Perquisito, veniva trovato in possesso di 2 barattoli in vetro contenenti marijuana (75,5 grammi) occultati dentro lo zaino. Sentito dai militari sulla provenienza della sostanza stupefacente, il 37enne riferiva di averla ottenuta da una piccola coltivazione situata in un terreno nelle vicinanze. A quel punto, i Carabinieri andavano a controllare l’area descritta trovando una ventina di vasi con arbusti di canapa, le cui inflorescenze erano già state asportate; le operazioni di ricerca effettuate presso il domicilio dell’uomo consentivano di trovare un’altra cinquantina di grammi di marijuana conservati dentro alcuni barattoli. Al termine della celebrazione del processo con rito per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed il 37enne veniva rimesso in libertà senza alcuna misura cautelare.
Punto di contatto: Comandante della Compagnia Carabinieri di Vergato, Capitano Loredana D’ambrosi.