38 °anniversario dell’omicidio del Carabiniere ausiliario in congedo Rosario Pietro Giaccone M.O.M.C. 19° anniversario della morte del Maresciallo “Aiutante” Antonino Aiello

Nella mattinata di oggi, hanno avuto luogo, la celebrazione del 38° anniversario dell’omicidio del Carabiniere Ausiliario in congedo Rosario Pietro Giaccone, Medaglia d’Oro al Merito Civile, e del 19° anniversario della morte del Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Antonino Aiello, vittima del dovere, deceduto in servizio, in Bosnia Erzegovina.

A Monreale, la commemorazione del Car. Aus. in congedo Rosario Pietro Giaccone, tenutasi presso il cimitero, è stata scandita dalla toccante lettura della motivazione della decorazione “Giovane Carabiniere in congedo, veniva barbaramente crivellato da colpi d’arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta perpetrata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa. Fulgido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di servizio – Palermo, 17 novembre 1986” e con la deposizione di un fascio di fiori innanzi la lapide del militare.

Alla cerimonia hanno preso parte il Comandante Provinciale di Palermo Generale di Brigata Luciano Magrini, il Tenente Colonnello Giulio Modesti, Comandante del Gruppo di Monreale, il Vice Sindaco, Dott. Riccardo Oddo, il Presidente del Consiglio Comunale, l’On. Marco Intravaia, autorità civili, religiose e militari, i familiari del caduto ed una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

A Bagheria, in occasione del 19° anniversario della morte del Mar. “A” s. UPS Antonino Aiello, avvenuta a seguito di un incidente stradale in Bosnia Erzegovina, dove il militare si trovava impegnato per una missione di pace, alla presenza del Comandante Provinciale Gen. B. Luciano Magrini, del Ten. Col. Giulio Modesti, del Sindaco di Bagheria, dott. Filippo Maria Tripoli, del Capo dei cappellani militari della Sicilia Occidentale Don Salvatore Falzone, dei familiari del decorato, di una rappresentanza delle Sezioni ANC di Villabate presso il cimitero di Bagheria, è stata depositata una corona di fiori sulla tomba del militare.

Durante le due cerimonie il Generale Magrini ha reso omaggio ai caduti, ricordandoli con emozione e stringendosi attorno alle famiglie, sottolineando altresì come il Carabiniere Ausiliario in congedo Rosario Pietro Giaccone e il Mar. “A” s. UPS Aiello rappresentano oggi, per tutti i militari in servizio, un esempio da seguire per abnegazione e senso del dovere.