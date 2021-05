Gli azzurri guidano le classifiche provvisorie, domani finali a partire dalle 16.30 – Lonato del Garda (BS) – Chiara Cainero e Tammaro Cassandro hanno chiuso la prima giornata della gara di Skeet Individuale della Coppa del Mondo in testa alle rispettive classifiche.

La carabiniera friulana, Campionessa Olimpica a Pechino 2008 e medaglia d’argento a Rio 2016, si è lasciata scappare un solo piattello nella prima serie (un mark singolo in quinta pedana) e con 74 punti sui 75 a disposizione oggi. Con lei in vetta a quota 74 solo la britannica Amber Hill.

In corsa per la finale di domani anche Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM), andata a riposo con 71 punti nel forziere. In ritardo Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI). La Campionessa Olimpica di Rio de Janeiro ha aperto la giornata con un 23 in prima serie, seguito da un quasi perfetto 24 ed ha chiuso l’ultima batteria con 22. Con il totale di 69/75 domani avrà poco margine di errore se vorrà puntare alla finale per le medaglie.

Passando alla gara maschile, il carabiniere casertano, Vice Campione del Mondo qui a Lonato nel 2019, è stato perfetto e domani si presenterà in pedana per affrontare le ultime due serie di qualificazione con 75 punti. Come lui solo il cipriota Stefanos Nicolaides ed il peruviano Nicolas Pacheco Espinoza.

Ottima anche la prestazione degli altri due azzurri in gara. Sia Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), vincitore della Finale di Coppa del Mondo del 2019, e Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016, sono andati a riposo con 74 punti utili.

Domani la gara si concluderà con le ultime due serie di qualificazione ed i migliori sei di ogni classifica si affronteranno per le finali. L’appuntamento con è fissato per le 16.30 con la finale femminile e per le 17.45 per quella maschile.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassendro (Carabinieri) di Caserta; Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PO).

MQS: Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Domenico Simeone (Fiamme Oro) di Baia e Latina (CE).

Extra: Christian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Giammarco Tuzi (Fiamme Oro) di Fonte Nuova (RM)

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI); Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM).

MQS: Martina Bartolomei (Carabinieri) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

Extra: Francesca Del Prete (Fiamme Oro) di Cisterna (LT); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Lunedì 10 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Individuale (50 piattelli)

Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre

Ore 16.30 Finale Skeet Femminile

Ore 17.45 Finale Skeet Maschile

Martedì 11 maggio Gara Skeet Maschile e Femminile Squadre

Ore 15.30 Finale Skeet Squadre Femminile

Ore 17.00 Finale Skeet Squadre Maschile

Mercoledì 12 maggio Allenamenti Ufficiali di Trap

Gara Skeet Mixed Team

Ore 15.30 Finale Skeet Mixed Team

Giovedì 13 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Individuale (75 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Venerdì 14 maggio Gara Trap Maschile e Femminile individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 16.30 Finale Trap Femminile

Ore 17.45 Finale Trap Maschile

Sabato 15 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 14.30 Finale Trap Squadre Femminile

Ore 16.00 Finale Trap Squadre Maschile

Domenica 16 maggio Gara Trap Mixed Team

Ore 16:30 Finale Trap Mixed Team

Ore 18.00 Cerimonia di chiusura

Com. Stam.

Tammaro Cassandro