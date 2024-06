3NEMA – “Destiny” IL DESTINO SI COSTRUISCE CAMMINANDO

I 3nema tornano a sorprendere con “Destiny“, il loro nuovo singolo che celebra la resilienza e l’importanza di non arrendersi mai.

Questo pezzo, scritto e composto dalla stessa band gardesana, rappresenta un importante appello per ogni ascoltatore: non smettere mai di lottare per tracciare il proprio destino.

Il brano trae ispirazione dalla celebre poesia del viandante di Antonio Machado, “Caminante, no hay camino”: questa poesia, che ha profondamente influenzato i 3nema, è diventata una sorta di manifesto per la band, una guida nella loro vita e nella loro carriera.

«Scrivendo il testo, ci siamo ispirati al discorso di Machado – raccontano – . Ognuno di noi deve dar forma al proprio destino: “Viandante, non esiste sentiero, il sentiero si fa camminando“. Sì, il destino si fa camminando, costruendo il proprio futuro passo dopo passo.»

Il testo di “Destiny” è un mosaico musicale di speranza e determinazione su cui si staglia il disegno di un domani frutto dei propri sogni, un domani figlio dei pensieri e delle azioni di oggi. «I want to be free, this love can save me, this is reality, your hand can take it, and this is your destiny» («Voglio essere libero, questo amore può salvarmi, questa è la realtà, la tua mano può prenderlo, e questo è il tuo destino») cantano i 3nema, incitando il pubblico a credere nella propria capacità di cambiare la realtà. Un richiamo alla libertà personale e alla forza interiore, valori che i tre artisti lombardi hanno sempre sostenuto attraverso la loro musica.

Musicalmente, “Destiny” combina la melodia avvolgente tipica del rock con una produzione intensa e coinvolgente. Ogni nota e ogni parola sono pensate per risuonare nel cuore degli ascoltatori, guidandoli a riflettere sulla loro capacità di plasmare il proprio destino. «Your destiny, don’t you stop, you can do it, let’s groove together, and feel better» («Il tuo destino, non fermarti, puoi farcela, balliamo insieme e sentiamoci meglio») recita un altro passaggio chiave del brano, esortando a non fermarsi mai e a trovare conforto nella musica e nella condivisione.

«Questa canzone – prosegue la band, concludendo – parla della nostra filosofia di vita. Vogliamo che le persone capiscano che il destino non è qualcosa di predeterminato, ma qualcosa che si costruisce giorno per giorno, con coraggio e determinazione. Con questa traccia, speriamo di poter ispirare chi la ascolta a non arrendersi mai e a credere sempre nelle proprie potenzialità.»

“Destiny” non è solo un titolo, ma un vero e proprio incoraggiamento a coltivare le proprie ambizioni e la propria autodeterminazione, un promemoria sul potere personale di plasmare un destino che non è predeterminato, ma costruito ad ogni singolo passo. Questo brano ci guida alla scoperta delle nostre capacità, invitandoci a perseverare nonostante le difficoltà e a prendere in mano le redini del nostro futuro, trasformando i sogni in realtà attraverso tenacia, costanza, impegno e fiducia.

Con questa release, capace di lasciare il segno sin dal primo ascolto, i 3nema si riconfermano una delle band più innovative e coinvolgenti della scena musicale italiana, in grado di unire melodia, testo e filosofia in un’unica, indimenticabile esperienza musicale.

I 3nema sono un trio dalle radici gardesane nato nel 2020, una band capace di fare della propria musica un incantevole quadro impressionistico di pop, rock ed elettronica, con pennellate ben assestate e decise di psichedelica per stupire e spiazzare l’ascoltatore, dando vita ad un’innovazione sonora continua e ricercata.

