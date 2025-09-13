4 HOTEL  Prosegue il viaggio di Bruno Barbieri: arriva a Trapani, “la città dei due mari”

In questa puntata una nuova sfida arbitrata dall’esperto di hôtellerie nella parte più occidentale della Sicilia, in un territorio pieno di tradizioni e storia

Le nuove sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, proseguono questa settimana – domenica 14 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – con un’altra destinazione meravigliosa, Trapani, “la città dei due mari”. Tra sale, vino, pesca, tradizioni e cultura, è un territorio che ha molto da raccontare, e Bruno si spingerà anche lungo la costa, fino a Marsala, dove Garibaldi e i Mille fecero la storia.

Ancora una volta lo Chef stellato sperimenterà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e, più in generale, l’ospitalità di ciascun albergatore; a colazione, dopo il check-out, i concorrenti – dopo aver trascorso un giorno e una notte nei reciproci hotel – si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Il tutto, per conquistare il titolo di miglior hotel di puntata assegnato da Bruno che, in questi nuovi episodi, sfodera una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus, un preziosissimo bonus da 5 punti fuori categoria che può assegnare a uno solo degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno, che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità: insomma, un riconoscimento per qualsiasi “chicca” capace di rendere unica la struttura e di conquistare così il plauso di Bruno nonché un elemento in più che può influire sull’esito finale della gara.

Oltre al nuovo bonus, Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.

A seguire, le tappe successive saranno L’Aquila e il Wild Abruzzo; la Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina); Bari; le Colline Senesi; Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna e Bergamo.

GLI HOTEL DEL SECONDO EPISODIO – TRAPANI

VILLA FAVORITA

Luigi è il direttore di Villa Favorita, un antico baglio di metà Ottocento diventato struttura ricettiva 50 anni fa. Luigi ha due lauree, un master, parla 5 lingue e ha lavorato in giro per il mondo per poi tornare nella sua amata terra con l’obiettivo di promuoverla. Con una superficie di 3000 mq, l’hotel si divide in due parti: un resort formato da mini-appartamenti con servizi di un albergo tradizionale e una parte centrale costituita dalla villa, con 12 camere, ristrutturata con criteri conservativi, che ha mantenuto alcuni elementi originari come i pavimenti dell’800 ricavati da botti di legno.

PALAZZO GATTO ART HOTEL

Salvatore, appartenente ad una famiglia di albergatori, è il proprietario di Palazzo Gatto, un hotel a 4 stelle di 19 camere nel centro storico di Trapani nato dal recupero di un palazzo del ‘700, ristrutturato da un architetto locale e arredato con ceramiche di Santo Stefano di Camastra realizzate ad hoc. Nonostante l’origine antica del palazzo, l’hotel è modernissimo e ogni piano è differenziato da luci colorate diverse: la moderna SPA è fucsia, il primo piano è giallo, il secondo piano è arancione e il terzo piano è bianco e nero. Ci sono inoltre una cantina nell’ipogeo e un’altra zona relax con vasca idromassaggio sul rooftop.

HOTEL SAN MICHELE

Giuliana è la general manager dell’Hotel San Michele, un 3 stelle che sorge in un palazzo antico del centro storico di Trapani. Giuliana, figlia di albergatori, dopo i suoi studi di hôtellerie ed esperienze lavorative all’estero, ha scelto di rientrare per portare avanti l’attività di famiglia. La struttura del San Michele ha subìto un’attenta e minuziosa ristrutturazione che ha saputo coniugare perfettamente modernità e storicità. Le 21 stanze si differenziano principalmente per grandezza e per arredi aggiuntivi, mantenendo le antiche maioliche recuperate, con un mix di toni tenui e colori vivaci.

VENERE DI ERICE RESORT

Chiara è la proprietaria, insieme al marito, del Venere di Erice, un hotel 4 stelle situato a Valderice, a pochi km da Trapani. Il punto di forza dell’hotel è sicuramente il panorama: la struttura si affaccia sul golfo di Bonagia e la vista è mozzafiato. Sembra un hotel “sospeso nel cielo”. Oltre alle 62 camere troviamo una piscina all’aperto, un ristorante, una spa (con bagno turco, sauna finlandese, doccia emozionale e piscina riscaldata con idromassaggio) e uno “sky lounge bar”, uno dei fiori all’occhiello del resort.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Bruno Barbieri 4 Hotel” Zucchetti, Chefline, Dr Automobiles, Caleffi, Sky Business.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Condotto da: Bruno Barbieri. Regista: Tommaso Deboni. Autori: Raffaele Di Sipio, Eleonora Cristina e Giulia Iemma.

Domenica 14 settembre alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.

Com. Stam.