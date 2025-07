4 medaglie per gli azzurrini in Coppa Europa Lead Giovanile

A Casalecchio di Reno (BO) un ottimo bottino per la squadra italiana! Gli azzurrini conquistano un oro, due argenti e un bronzo nella prima tappa di Coppa Europa Lead Giovanile.

Nelle qualifiche della categoria U17 Andrea Ludovico Chelleris ha conquistato il 1° posto in classifica, a pari merito con l’austriaco Kathan. Pietro Franzoni si è classificato 3°, Leonardo Donola 4° e Andrea Locatelli 5°, e hanno guadagnato tutti in posto in finale. Nel comparto femminile Emma Gregorotti ha mancato la finale di un soffio, piazzandosi all’11° posto.

Nelle qualifiche della categoria U19 Giovanni Bagnoli con 2 top ha conquistato il primo posto in classifica, in ex aequo col francese Etchar. Gianluca Vighetti si è piazzato al 4° posto e Simone Belardinelli al 9°, guadagnandosi il pass per la finale. Nel comparto femminile Matilda Liù Moar ha agguantato la finale, piazzandosi al 7° posto.

Nella finale U17 Andrea Ludovico Chelleris ha conquistato con determinazione il bronzo. Oro per l’austriaco Kathan e argento per il francese Reynaud. Pietro Franzoni si è classificato al 4° posto, Leonardo Donola al 6° e Andrea Locatelli al 10°.

Nella categoria U19 Matilda Liù Moar si è messa al collo la medaglia d’argento, cedendo il gradino più alto del podio alla francese Puech Yazid, che ha raggiunto la sua stessa presa, ma l’ha preceduta per il migliore piazzamento in qualifica. Bronzo per la britannica Bridgens.

Nel comparto maschile fantastica doppietta per gli azzurri: sono saliti sul podio Gianluca Vighetti, oro, e Simone Belardinelli, argento, raggiungendo lo stesso numero di prese. Bronzo per il tedesco Wagner. Giovanni Bagnoli si è piazzato al 6° posto.

Queste 4 medaglie, accompagnate dagli altri piazzamenti, testimoniano l’ottimo lavoro di preparazione della squadra azzurra, e regalano buone sensazioni in vista del prossimo importante impegno internazionale: i Mondiali Giovanili, che si disputeranno a Helsinki, dal 28 luglio al 3 agosto.

Molto soddisfatto il Team Manager Corrado Riva: “A Casalecchio atmosfera meravigliosa, i ragazzi sono entrati subito nel giusto mood di gara e hanno conquistato meritatamente le loro medaglie.

Molti degli atleti saliti sul podio parteciperanno al Campionato del Mondo Giovanile ad Helsinki. Sono sereni e in forma. Credo che la squadra Nazionale giovanile, sia Lead che Boulder, sia pronta per affrontare il Mondiale.”

Dopo i Mondiali è prevista la seconda tappa di Coppa Europa Lead giovanile, che si terrà ad Imst il 13-14 settembre.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1436/

Com. Stam. + foto FASI