4 novembre 2025 “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Si è tenuta questa mattina, presso il monumento ai caduti in Piazza Vittorio Veneto a Trapani, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la partecipazione del Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, delle autorità civili, militari e religiose della provincia, il Presidente del Libero Consorzio, i Sindaci e le Deputazioni regionali della provincia, rappresentanti della comunità scolastica locale, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la cittadinanza.

La celebrazione si è tenuta dinanzi al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 11.30, con la cerimonia dell’alzabandiera, la deposizione della corona, la benedizione del Vescovo Pietro Maria Fragnelli e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È stata consegnata la bandiera della Repubblica Italiana all’Istituto Comprensivo di Misiliscemi, intitolato alla memoria dell’Agente Scelto Giuseppe Montalto, vittima di mafia, ucciso a Trapani il 23 dicembre 1995 mentre era in auto con la figlioletta e la moglie, presente alla cerimonia, assassinio rivendicato come avvertimento e intimidazione mafiosa per il trattamento riservato ai capi nelle carceri.

A seguire, si è proceduto al conferimento della Medaglia d’Oro al Valore Militare “alla memoria” all’Appuntato Giuseppe Cianino, ucciso da truppe naziste il 29 aprile 1945, per aver svolto attività di guerriglia partigiana nelle Brigate “Osoppo”, stanziate in Friuli.

Presenti studenti delle scuole e numerosi cittadini.

I momenti della cerimonia sono stati scanditi dalla Fanfara del VI Reggimento Bersaglieri.

Le Autorità, le scolaresche, la cittadinanza, hanno visitato la mostra di uniformi storiche allestita nel Palazzo della Prefettura, aperto alla cittadinanza fino alle ore 18:00.

Potranno, altresì essere visitati i siti e gli edifici delle Forze Armate, in particolare la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani e l’Aeronautica militare – 37° Stormo di Birgi.