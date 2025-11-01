4 novembre 2025 “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Martedì 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate alle ore, 11.30, presso il Monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto,

si terrà una cerimonia pubblica con la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e di una rappresentanza di scolaresche.

La cerimonia si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 11.30 Alzabandiera e deposizione corona d’alloro;

Ore 11.35 Benedizione e preghiera del Vescovo di Trapani;

Ore 11.40 Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica;

A seguire: Consegna della Bandiera Italiana all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Misiliscemi;

Ore 17.00 Ammainabandiera.

Nel corso della giornata, in adesione alla manifestazione denominata “Caserme Aperte”, potranno essere visitati i siti e gli edifici delle Forze Armate, in particolare la Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Trapani e l’Aeronautica militare – 37° Stormo di Birgi.

Il Palazzo del Governo, dove sarà allestita una mostra di uniforme storiche, sarà aperto alla cittadinanza dal termine della cerimonia e fino alle ore 18:00.