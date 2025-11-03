4 Novembre a Marsala. Domani la deposizione della Corona alla Cappella dei Caduti, nel Cimitero

Marsala celebra il 4 Novembre – “Giorno dell’Unità Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate” – con una semplice cerimonia nel Cimitero.

E ciò, tenuto conto delle Celebrazioni programmate per la ricorrenza di domani dalla Prefettura a Trapani (ore 11:30), dove si recheranno Autorità istituzionali e Rappresentanti delle Forze dell’Ordine dei Comuni della provincia, nonchè diverse Associazioni combattentistiche.

Pertanto, a conclusione delle suddette Celebrazioni, l’Amministrazione comunale di Marsala deporrà una Corona d’Alloro nella Cappella dei Caduti (ore 13:00).

La cittadinanza è invitata a partecipare.

