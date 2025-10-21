4 panetti di hashish, cocaina, un taser e vario materiale per il confezionamento: 37enne arrestato dai Carabinieri

Provincia di Bologna: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 37 enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, sospettato di detenere presso la propria abitazione ingente quantitativo di sostanza stupefacente, è stato attenzionato dai Carabinieri. Fermato ed identificato proprio nel momento in cui si stava allontanando dall’abitazione a bordo della sua autovettura, l’uomo è stato perquisito, operazione poi estesa alla sua abitazione. Qui la scoperta: all’interno di un mobile della cucina i Carabinieri rinvenivano 4 panetti di hashish del peso complessivo pari a 400grammi, poco più di 10 grammi di cocaina contenuti in una bustina di plastica, una macchina per il sottovuoto, 1 bilancino di precisione, 3 coltelli con tracce di sostanza stupefacente e 1 taser di colore nero. Tutta la droga ed il materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo, arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto presso la Casa circondariale “Rocco D’Amato” a disposizione del G.I.P.