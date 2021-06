Bologna, 18 giugno 2021 – Nell’approssimarsi del quarantunesimo anniversario della strage avvenuta il 27 giugno del 1980, si conferma l’impegno dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica nel perseguire la ricerca della verità e la cura della memoria attraverso la sperimentazione di linguaggi artistici contemporanei, a partire dal Museo per la Memoria di Ustica, che ospita l’installazione permanente

A proposito di Ustica di Christian Boltanski. Ed è ancora una volta questo luogo simbolo ad essere il fulcro della rassegna Attorno al Museo che, dopo un primo momento istituzionale online dalla Camera dei Deputati il 21 giugno, si svolgerà dal 25 giugno al 10 agosto 2021 nel Parco della Zucca adiacente al Museo (via di Saliceto 3/22, Bologna).

In continuità con quanto proposto negli ultimi anni, la proposta artistica parte da opere prime originali che sappiano rivolgere il proprio sguardo al futuro e alle nuove generazioni nella consapevolezza che solo interrogandosi e mantenendo viva l’attenzione sul passato e sulla storia sia possibile dare risposte ai continui mutamenti a cui siamo sottoposti quotidianamente. Un popolo senza memoria è un popolo privo di anima, un edificio senza fondamenta che non può resistere alle intemperie e non può nemmeno ergersi verso l’alto, verso il futuro.

L’apertura istituzionale del programma è affidata al convegno on line Il dolore e la politica che si terrà dalla Camera dei Deputati lunedì 21 giugno 2021 dalle h 17.30 alle 19.30, visibile su https://webtv.camera.it/, al quale prenderanno parte l’Onorevole Roberto Fico (presidente della Camera del Deputati), Daria Bonfietti (presidente dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica), Franco Ferrarotti (sociologo, docente), Giovanni De Luna (storico, docente), Luigi Manconi (politico, sociologo), Gabriella Turnaturi (sociologa, docente) e Matteo Maria Zuppi (cardinale, arcivescovo di Bologna). L’iniziativa vuole essere un momento di approfondita riflessione sulle vicende del nostro Paese e sull’impegno dell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica nel confronto con le Istituzioni e le espressioni di una società complessa.

Nel giorno del quarantunesimo anniversario, domenica 27 giugno, il sindaco di Bologna Virginio Merola incontrerà i familiari dell’associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica. All’incontro, che si terrà nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio alle h 11.00, parteciperà anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Dal 25 giugno 2021 prende il via la rassegna Attorno al Museo al Parco della Zucca, con sette appuntamenti che, con la consueta versatilità ormai diventata tratto distintivo, sceglie di creare dialoghi peculiari tra gli accadimenti del giugno 1980, l’installazione di Boltanski, il presente e il futuro, spaziando tra installazioni artistiche, teatro, jazz, danza e poesia.

PROGRAMMA SINTETICO

25 giugno – 10 agosto 2021

Venerdì 25, sabato 26 giugno 2021 h 18.00 – 22.00

domenica 27 giugno 2021 h 18.00 – 23.00

BATTAGLIA AEREA

installazione artistica e performativa

di PetriPaselli

in collaborazione con MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

Giovedì 1 luglio 2021 h 21.15

AEREA

Spettacolo di danza

di e con Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi

in collaborazione con Danza Urbana

Giovedì 8 luglio 2021 h 21.15

L’ORIZZONTE DI NOTTE NON ESISTE

di Nello Scavo

con Ottavia Piccolo

musiche di Andrea Alessi

eseguite da Andrea Alessi, Sebastiano Severi e Dimitri Sillato

Giovedì 15 luglio 2021 h 21.15

IL SEGNO DI USTICA

conversazione con Luca Alessandrini, Daria Bonfietti, Giuseppe De Mattia, Flavio Favelli e Andrea Mochi Sismondi

coordina Roberto Grandi

in collaborazione con Istituto Storico Parri

Lunedì 19 luglio 2021 h 21.15

TEATRO FRA PARENTESI. LE MIE STORIE PER QUESTO TEMPO

di e con Marco Paolini

Giovedì 29 luglio 2021 h 21.15

ENRICO RAVA – ANDREA POZZA

CONCERTO PER LA MEMORIA

Enrico Rava, tromba

Andrea Pozza, pianoforte

in collaborazione con Bologna Jazz Festival

Martedì 10 agosto 2021 h 21.15

LA NOTTE DI SAN LORENZO

LASCIA SIA IL VENTO A COMPLETAR LE PAROLE

progetto artistico e interpretazione di Anna Amadori e Francesca Mazza

Altre attrici in via di definizione

A completamento delle iniziative che accompagnano il 41° anniversario, su una delle pareti esterne del Museo per la Memoria di Ustica è sempre visibile nel corso della rassegna una mostra di vignette satiriche pubblicate in Come è profondo il Mare il numero speciale della rivista satirica Cuore, diretta da Michele Serra, dedicata alla Strage di Ustica nel 1994.

Nel weekend del 41° anniversario, il Museo per la Memoria di Ustica, che conserva i resti recuperati del velivolo DC9 e l’installazione permanente A proposito di Ustica concepita dall’artista Christian Boltanski in ricordo delle 81 vittime, osserverà i seguenti orari di apertura: venerdì 25 giugno 2021 dalle h 10.30 alle h 13.00 e dalle h 16.00 alle h 22.00; sabato 26 giugno 2021 dalle h 12.00 alle h 22.00; domenica 27 giugno 2021 dalle h 12.00 alle h 23.00.

Nelle serate di spettacolo (1, 8, 15, 19, 29 luglio, 10 agosto), il Dipartimento educativo MAMbo propone una visita guidata gratuita al Museo per la Memoria di Ustica alle h 20.00.

La rassegna Attorno al Museo è promossa da Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, con Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Comune di Bologna – Quartiere Navile, Bologna Città della Musica UNESCO e fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Main media partner RAI Radio 3, main sponsor Gruppo Unipol.

Si ringraziano T-per, Legacoop Bologna, Gruppo Hera, Coop Alleanza 3.0.

I progetti sono realizzati in collaborazione con Cronopios, Officina Immagine, Bologna Jazz Festival, Danza Urbana e Tra un atto e l’altro.

