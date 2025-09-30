45enne arrestato dai Carabinieri: nella sua disponibilità una pistola calibro 7,65, cocaina ed un machete

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un 45enne italiano, già noto alle forze dell’Ordine e attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, accusato del reato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Nella serata di domenica 28 settembre, l’addetta di un supermercato di via Arno ha riferito della presenza di un uomo con una probabile arma da taglio portata alla cintura; sono così intervenuti i Carabinieri che hanno rintracciato l’uomo mentre si allontanava in direzione di via Ortolani. Immobilizzato e sottoposto a perquisizione, il 45enne è stato effettivamente trovato in possesso di un machete; oltre all’arma bianca però, l’uomo occultava anche un involucro di cellophane contenente circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, all’interno della quale i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semi automatica marca Beretta calibro 7,65 di colore nero, nascosta sotto al materasso della camera da letto. Dopo le procedure di identificazione, il 45enne, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Bologna a disposizione del G.I.P.