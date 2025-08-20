48° anniversario dell’eccidio del Ten. Col. Giuseppe Russo, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, e del Prof. Filippo Costa

Oggi, 20 agosto, ricorre il 48° anniversario dell’assassinio del Ten. Col. Giuseppe RUSSO, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” e del suo amico, il Professore Filippo COSTA, insegnante e uomo integerrimo.

Alla cerimonia in ricordo del tragico evento del 1977, tenutasi a Ficuzza, frazione del Comune di Corleone, nei pressi della Real Casina di Caccia del re borbonico Ferdinando IV, hanno presenziato il Prefetto di Palermo, Dott. Massimo MARIANI, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, il Comandante Provinciale di Palermo, Generale di Brigata Luciano MAGRINI, il Sindaco di Corleone, Dott. Walter RÀ insieme con la figlia del decorato, Dott.ssa Benedetta RUSSO.

Hanno partecipato alla ricorrenza anche una delegazione della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”.

La commemorazione che si è svolta, nella Piazza intitolata allo stesso “Ten. Col. Giuseppe RUSSO”, nel luogo esatto del vile agguato mafioso lì, dove oggi, sorge il monumento commemorativo, è iniziata con la rievocazione della figura dell’Ufficiale, a seguire è stata data lettura della motivazione con la quale gli è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria: “Comandante di Nucleo Investigativo operante in ambienti ad alto rischio e caratterizzato da tradizionale omertà, si impegnava con coraggio ed elevata capacità professionale in prolungate e difficili indagini relative ai più eclatanti episodi di criminalità mafiosa verificatisi fra gli anni ’60 e ’70 nella Sicilia Occidentale. Proditoriamente fatto segno a colpi d’arma da fuoco in un vile agguato, immolava la sua esistenza ai nobili ideali di giustizia e di difesa delle istituzioni democratiche”. Ficuzza, 20 agosto 1977.

Le fasi successive della cerimonia sono state scandite dalla deposizione di una corona d’alloro dinnanzi alla lapide dei Caduti, omaggio alla memoria del Ten. Col. Giuseppe RUSSO e del Professore Filippo COSTA.

L’Arcivescovo di Monreale, S.E. Mons. Gualtiero ISACCHI, unitamente a Don Salvatore FALZONE, Cappellano Militare hanno officiato un momento di preghiera in suffragio delle vittime.

Prima della conclusione della cerimonia, ha preso la parola il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO che ha rivolto un affettuoso e commosso saluto alla figlia e ai familiari presenti dei caduti. L’Alto Ufficiale ha sottolineato come, il Ten. Col. Giuseppe RUSSO, non ancora cinquantenne, è stato un uomo che ha speso la sua vita e gli anni migliori, a combattere il crimine sempre in prima linea. Con la sua lungimiranza investigativa aveva intuito che la vecchia mafia stava cambiando pelle, indirizzando i propri interessi nei grandi appalti e nei finanziamenti pubblici. Il suo sacrificio eroico – ha continuato il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” – è la testimonianza tangibile di quella dedizione, di quella abnegazione che è indispensabile per l’affermazione del bene comune.