48enne arrestato nella notte dai Carabinieri: sorpreso mentre stava riempendo alcune taniche con il gasolio di un autocarro in sosta

Granarolo dell’Emilia (BO): I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno arrestato un 48enne italiano, senza fissa dimora, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di furto aggravato continuato.

L’attività che ha portato all’arresto si è svolta a seguito della segnalazione giunta alla Centrale Operativa CC di Bologna in merito ad alcuni movimenti sospetti di un uomo all’interno di un’area adibita alla sosta di autocarri. I Carabinieri, giunti poco dopo nell’area segnalata della frazione di Cadriano, hanno sorpreso e bloccato un uomo, poi identificato nel 48enne originario del sud Italia, mentre stava riempendo una tanica in plastica da 25litri, prelevando carburante da un autocarro in sosta sulla pubblica via con l’utilizzo di un tubo di gomma. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno constatato che il tappo del serbatoio del Fiat Iveco era stato forzato e che per terra c’era la presenza di gasolio. Il 48enne, il cui abbigliamento emanavano un forte e tipico odore di gasolio, è stato perquisito e trovato in possesso di: ulteriori quattro taniche di plastica da 25litri piene di gasolio e quattro ancora vuote all’interno della sua autovettura, oltre ad una cesoia in metallo, un piede di porco in ferro e un martello. A seguito di tale rinvenimento, l’uomo è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Al termine delle procedure di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in Tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo che si è concluso con la convalida dell’arresto e la sottoposizione del 48enne all’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria.