5 giugno giornata mondiale dell’ambiente  Poste Italiane anche nella Tuscia in linea con la politica di sostenibilità ambientale

Poste Italiane: 13 le nuove consegne di veicoli hybrid per i portalettere di Viterbo per il 2030 obiettivo “poste italiane a emissione zero”

Roma – Si celebra il 5 giugno la Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day). La ricorrenza è stata istituita il 5 giugno 1972 dall’Assemblea Generale dell’Onu e celebrata per la prima volta due anni dopo, nel 1974.

Poste Italiane, in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell’ambiente, conferma anche nella Tuscia la sua Politica di Sostenibilità Ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell’ambiente.

L’Azienda, infatti, continua a implementare una serie di progetti di efficientamento energetico che già hanno prodotto degli ottimi risultati. Una delle iniziative in corso di attuazione è il rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green”, soprattutto per il recapito di pacchi e corrispondenza.

In queste settimane, in particolare, sono stati consegnati a Viterbo 13 nuovi veicoli Hybrid, che vanno ad aggiungersi ai 12 tricicli e alle 8 auto ecologiche a basse emissioni già a disposizione dei portalettere per la consegna di corrispondenza e pacchi su tutto il territorio provinciale.

“A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 – aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan.”

Com. Stam./foto