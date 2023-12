50 anni rally in Sicilia

50 anni di Rally in Sicilia il libro sulla storia della specialità dal 1972 al 2022 345 pagine, 145 foto con tutte le classifiche di 559 gare oltre a statistiche e curiosità Nella serata di presentazione, domenica, saranno assegnati i premi Paladini dei Rallies

Palermo – Verrà presentato domenica 17, nel corso di un incontro in programma all’NH Hotel con inizio alle ore 17, il libro “50 anni di rally in Sicilia”. Il volume, di grande formato, elegante veste grafica e stampato su carta pregiata, realizzato dallo staff del mensile Sicilia Motori, raccoglie in 354 pagine e con il corredo di 145 fotografie la storia della specialità dal 1972 al 2022. 50 anni durante i quali si sono disputati ben 559 gare e di ciascuna vengono riportate le classifiche complete oltre a statistiche, curiosità e albi d’oro. Scritto dal Direttore di Sicilia Motori Dario Pennica e da Emilio Mancuso per la documentazione e le statistiche, il libro ha un prologo dedicato alla nascita dei rally nel mondo, l’arrivo in Europa ed in Italia ed infine in Sicilia – con le prime esperienze negli anni ’30 del secolo scorso – e arriva sino ai giorni nostri. Un’opera sin qui unica di indispensabile consultazione per gli appassionati e che si rivelerà utile strumento di lavoro per gli operatori del settore.

Nel corso della manifestazione Sicilia Motori tornerà ad assegnare dopo 28 anni i premi “Paladini” (nati nel 1983), stavolta solo per i rallies. Riconoscimenti che andranno ad un ristretto e qualificato numero di piloti, navigatori, ufficiali di gara e dirigenti che si sono particolarmente distinti per la loro attività in questi primi 50 anni di presenza della specialità nell’Isola.

