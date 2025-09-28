500 partecipanti alla prima edizione della Commonwealth War Cemeteries Trail Run

Nardello e Napoleone vincono a pari merito la 31 km, successo per Vitale tra le donne. Il padrone di casa Pesavento domina la 15 km. Grande successo per l’escursione storica.

Una grande festa di sport dedicata alla corsa in montagna, un’esperienza indimenticabile per chi ha scelto di affrontare il tracciato a passo lento, una giornata dedicata alla promozione delle bellezze naturalistiche del territorio e della valorizzazione della memoria storica.

Missione compiuta per la prima edizione della Commonwealth War Cemeteries Trail Run, evento organizzato da Trail Running 7C che proponeva due prove agonistiche, la più lunga da 31 km con 1190 metri di dislivello positivo, la più breve di 15 km con 510 metri di ascesa, e l’escursione storica di 7 km.



I VINCITORI

Sono stati quasi 500 i partecipanti che hanno affrontato i tracciati caratterizzati dal passaggio accanto ai cimiteri britannici dell’Altopiano (Boscon, Barenthal, Granezza e Val Magnaboschi). La stupenda giornata di inizio autunno ha regalato un clima perfetto per correre e dei colori magnifici che hanno valorizzato ulteriormente le bellezze paesaggistiche del territorio.

Relativamente alla componente agonistica, c’è stata una vittoria da condividere tra Emanuele Nardello e Savino Napoleone nella 31 km, entrambi sul gradino più alto del podio in 2h14’59”; terzo posto per Devid Chiaratto, su traguardo in 2h22’47”. Tra le donne, dominio assoluto di Chiara Vitale, vincitrice in 2h42’54”; completano il podio Sara Lana, seconda in 2h54’38”, e Veronica Pacini, terza in 2h55’26”.

Nella 15 km, il più veloce è stato il padrone di casa Franco Pesavento (58’34”), piazza d’onore per Marco Mosele (1h04’41”), terzo posto per Andrea Mottes (1h07’53”). In ambito femminile, Maddalena Casentini ha primeggiato in 1h22’43” davanti a Loredana Strozzi, seconda in 1h26’42”, e Elena Nardi, terza in 1h26’48”.



LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

Savino Napoleone, vincitore ad ex-aequo 31 km. “Abbiamo gareggiato su un percorso veloce e davvero bello dal punto di vista naturalistico, con scorci davvero molto suggestivi, che attrae anche molti frequentatori delle corse su strada. Con Emanuele, ci siamo dati battaglia sin dai primi metri, siamo stati uno la lepre dell’altro e per questo abbiamo corso a ritmo davvero alto. Alla fine, abbiamo deciso di condividere fino in fondo la gioia del successo nella prima edizione della Commonwealth War Cemeteries Trail Run tagliando il traguardo insieme”.

Emanuele Nardello, vincitore ad ex-aequo 31 km. “Siamo andati molto forte io e Savino: ho provato ad imporre il ritmo, a stare davanti il più possibile, ma alla fine nessuno dei due ha saputo staccare l’altro. La sfida è andata avanti fino all’ultima discesa, fatta alla massima velocità, ma alla fine è stato giusto concludere a pari merito. Devo ammettere che, pur essendo vicentino, frequento poco queste zone che sono state una magnifica scoperta: l’evento è costruito bene e le distanze di gara sono perfette in questa fase della stagione. Ci tengo a ringraziare tutti i volontari che hanno svolto un lavoro egregio sul percorso segnalato davvero benissimo”.

Chiara Vitale, vincitrice 31 km. “Questa gara mi è piaciuta davvero tanto e mi sono espressa al massimo, sono anche molto contenta che il meteo fosse stupendo e ci siamo goduti il panorama stupendo. Una prima edizione davvero ben riuscita a cui si aggiunge l’emozione di aver corso accanto a luoghi iconici della Grande Guerra, che rievocano un’importante memoria storica: ammetto che mi sono emozionata nel ritrovarmi accanto a questi Cimiteri Britannici, carichi di sacralità, immersi nella natura e conservati in maniera impeccabile. Ho apprezzato molto il contrasto e il connubio tra sport e valorizzazione della memoria storica”.

Franco Pesavento, vincitore 15 km. “Il percorso è davvero bello, rappresenta bene il nostro territorio, senza particolari difficoltà tecniche quindi alla portata di tutti, anche di chi abitualmente gareggia su strada. Vincere in casa, per me che sono di Canove di Roana, è una soddisfazione doppia e mi dà morale per i prossimi obiettivi della stagione e per l’inizio del calendario del Winter Triathlon, specialità in cui sono stato campione del mondo”.



IL BILANCIO DEGLI ORGANIZZATORI

Leonardo Franco, presidente Trail Running 7C. “Questa prima edizione della Commonwealth War Cemeteries Trail Run si chiude con un bilancio nettamente positivo. Siamo felici della partecipazione così numerosa e dell’apprezzamento da parte degli atleti del nostro nuovo evento. Le nostre manifestazioni nascono mentre corriamo nel nostro territorio alla ricerca di nuove idee per valorizzarlo al massimo. Dopo l’esperienza positiva della prima Loch Trail Cup, abbiamo proposto questo evento sulle tracce dei Cimiteri Britannici dell’Altopiano, che offra un’opportunità turistica e culturale agli sportivi che ci scelgono. Anche in questo caso, il filone della Grande Guerra è chiaro: anche grazie al coinvolgimento della Commonwealth War Graves Commission, proseguiamo nell’intento di valorizzazione dei luoghi della memoria storica, in un momento in cui reputiamo sia fondamentale ricordare e tramandare questi valori. Vista l’approvazione diffusa della manifestazione, la riproporremo il prossimo anno assieme alla Loch Trail Cup e alla Campolongo Night Run, con l’auspicio di essere sempre più conosciuti sul territorio italiano e a livello internazionale”.



PATRIMONIO CULTURALE

Molto apprezzata la camminata storica da 7 km che ha coinvolto partecipanti di tutte le età, compresi i più piccoli, oltre ad escursionisti diversamente abili che hanno affrontato tutto il percorso con il supporto della joelette, una speciale carrozzina adatta anche alle strade sterrate.

L’evento è stato patrocinato dalla Commonwealth War Graves Commission nel quadro delle Giornate del Patrimonio 2025, che ha partecipato attivamente alla manifestazione installando diversi punti di informazione e divulgazione. Inoltre, in occasione dell’incontro aperto a tutti “Tra Corsa e Storia” organizzato sabato 27 al Cinema Teatro Palladio di Cesuna, Giordano Righetti, responsabile delle relazioni esterne, ha presentato il lavoro e le varie attività della commissione, soffermandosi sulle opere di cura e manutenzione dei Cimiteri di Guerra Britannici dell’Altopiano e su alcuni cenni storici abbinati a racconti relativi ad alcuni caduti ospitati nei cimiteri del territorio.

La Commonwealth War Cemeteries Trail Run è stata inserita nel calendario degli appuntamenti di Naturalmente a Roana, l’evento che ha proposto una lunga serie di attività durante tutto il fine settimana, pensato per promuovere il benessere, lo sport e uno stile di vita sano.

