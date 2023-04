 50enne arrestato per stalking

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 50enne italiano per atti persecutori.

E’ successo alle ore 06:30 dell’1 aprile, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che in via Benazza c’erano delle persone che stavano litigando animatamente. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati sul posto e quando sono arrivati, hanno identificato un uomo e una donna, 50enne lui, 64enne lei, entrambi italiani. I Carabinieri, raccolta la testimonianza di una terza persona, hanno ricostruito che tra le ore 22:30 del 31 marzo e le ore 06:15 del 1 aprile, il 50enne si era reso responsabile di tre episodi di molestie ai danni della 64enne. In particolare, alle ore 22:30 della sera precedente, l’uomo era entrato con effrazione nell’abitazione della donna che in quel momento era assente perché fuori con i cani. La stessa era stata poi avvisata telefonicamente da un vicino che aveva sorpreso il 50enne, il quale vistosi scoperto subito si dileguava. Quando la donna è rientrata ha trovato la casa in disordine e un infisso danneggiato. Più tardi, alle ore 3:30, il 50enne ha tentato di entrare nuovamente nell’abitazione della donna, passando dalla stessa finestra, dovendo tuttavia desistere per la pronta reazione della 64enne che, svegliata dal rumore, era riuscita ad allontanarlo. Alle ore 06:15, il 50enne è tornato sul posto con l’intenzione di provare di nuovo a entrare, venendo anche questa volta impedito dalla donna prima di essere fermato e arrestato dai Carabinieri. La 64enne ha poi riferito ai Carabinieri di aver iniziato a frequentare il 50enne nel 2022 e di averlo accolto nella sua abitazione a dicembre dello stesso anno. Il 23 febbraio scorso però, l’uomo l’aveva presa a schiaffi nel corso di una lite e dopo quell’episodio lo aveva allontanato da casa, denunciandolo ai Carabinieri. Qualche settimana dopo la donna si era ripresentata in caserma per rimettere la querela perché intenzionata a perdonare l’ex compagno. Gli ultimi episodi le hanno fatto cambiare nuovamente idea. Dopo essere stato arrestato dai Carabinieri, il 50enne è stato tradotto in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna.