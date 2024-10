53.000 euro di sanzioni e centinaia di bottiglie sequestrate: continua l’alto impatto nel cuore della movida

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio denominati “ Alto Impatto ”, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e sulla base delle strategie di intervento condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’attività si è concentrata nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida, con particolare attenzione al quartiere “Vucciria”, epicentro nevralgico della movida cittadina palermitana.

I servizi hanno coinvolto personale della Polizia di Stato, e da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dell’Asp.

Obiettivo di questa attività, continuativa e capillare, è quello di intensificare il controllo del territorio per fronteggiare situazioni di degrado urbano che posso inficiare il senso di sicurezza nella cittadinanza sia in termini effettivi che di percezione.

Sono stati effettuati, sin dalle 19:00 di ieri e fino all’alba di oggi, posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative su esercizi commerciali.

I servizi sono stati dispiegati lungo ed attorno assi viari di corso Vittorio Emanuele e via Roma estesi a p.zza San Domenico, piazza S. Anna, via Argenteria, via Maccheronai, via dei Coltellieri, via Dei Frangiai, via Pannieri, via Chiavettieri, Discesa Caracciolo, p.zza Garraffello, p.zza Fonderia e zone limitrofe, aree particolarmente frequentate da astanti e turisti e caratterizzati dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo 9 esercizi commerciali, in 6 di essi sono state riscontrate numerose e gravi irregolarità, di natura amministrativa, che hanno comportato la notifica di sanzioni il cui valore supera i 53.000,00 euro.

Nel dettaglio, la non autorizzata occupazione di suolo pubblico, la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP, la mancanza di Scia per somministrazione, carenze igienico-sanitarie, violazione ordinanza sindacale sul regolamento della movida, violazione per mancanza di requisiti igienico strutturali, e altre gravi irregolarità..

Durante i controlli sono state sequestrate oltre 1700 bottiglie di alcolici e super alcolici e quasi 600 lattine, inoltre sono stati destinati alla distruzione circa 50 kg di alimenti in quanto scaduti.

Complessivamente, sono state identificate 554 persone, di cui 106 con precedenti penali e o di polizia, controllati 54 veicoli, elevate 6 contravvenzioni al C.D.S. Le sanzioni al C.D.S. ammontano ad un importo complessivo pari a 6000,00 euro.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.