Palermo Movida, controlli ispettivi della Polizia Municipale in un pub di piazzetta della Canna

Nell’ambito dei controlli sulla movida cittadina, la polizia municipale ha effettuato venerdì sera un controllo ispettivo in un pub in piazzetta della Canna. All’atto del sopralluogo, era in corso un evento musicale gestito da un intrattenitore DJ set, con la presenza di numerosi avventori.

Dopo avere riscontrato diverse irregolarità, gli agenti hanno disposto la sospensione dell’attività di intrattenimento e diffusione musicale che potrà riprendere solo dopo la produzione, da parte del titolare, di una regolare perizia fonometrica. Sebbene il titolare fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, infatti, i rilievi fonometrici contenuti nella perizia esibita, non erano stati effettuati all’interno di una unità abitativa vicina al locale. Inoltre, l’impianto di amplificazione era privo del limitatore, così come prescritto dal regolamento sulla movida. Nel corso dell’ispezione, gli agenti intervenuti rilevavano anche l’indebita occupazione del suolo pubblico antistante al pubblico esercizio, mediante la collocazione all’esterno di numerosi elementi di arredo ed attrezzature (tavoli, sedie, tende solari, fioriere) per circa 75 metri quadrati, occupando gran parte della sede stradale ed ostacolando quasi completamente l’ingresso di un edificio.

Le sanzioni complessivamente comminate ammontano a quasi ottomila euro. Per il titolare è scattata la denuncia per invasione ed occupazione arbitraria di suolo pubblico e per deturpamento di beni di interesse storico ed artistico.

