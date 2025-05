58° Campionato Europeo Compak Sporting In Repubblica Ceca per i Titoli Continentali 2025 Il Commissario Tecnico Spada: pronti a fare del nostro meglio

Most (CZE) – La Squadra di Compak Sporting del Commissario Tecnico Veniero Spada è partita martedì alla volta di Most in Repubblica Ceca per gareggiare nel 58° Campionato Europeo.

La gara si svolgerà, come di consueto, nell’arco di quattro giorni da oggi, giovedì 22, a domenica 25 maggio con 50 piattelli al giorno. I Titoli Continentali della stagione 2025 verranno assegnati ai migliori tiratori di ogni qualifica sulla distanza di 200 piattelli totali.

Agli ordini del CT Azzurro, ieri impegnato in pedana per le prove generali e nella Cerimonia di Apertura, ci sono Cristian Camporese di Padova, Filippo Boldrini di Viareggio (LU), Davide Gasparini di Gabicce Mare (PU), Michale Nesti di Pistoia (PT), Samuele Sacripanti di Amelia (TR) e Michael Spada di Fabro (TR) per la Squadra Maschile, Veronica Bertoli di Gavardo (BS), Alessia Panizza di Lierna (FC) e Katiuscia Spada di Fabro (TR) per quella Femminile, Jacopo Adamati di Rovato (BS), Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) e Samuel Ligi di Fermignano (PU) per quella degli Junior, Paolo Arcangioli di Castiglione del Lago (PG), Giuseppe Calò di Fucecchio (FI) e Alessandro Gaetani di San Miniato (PI) per quella dei Senior e Giovanni Provenzale di Rimini, Carlo Sestini di Empoli (FI) e Salvatore Valentini di Longiano (FC) per quella dei Veterani. In gara nel comparto Master solo Giancarlo Ciofini di Perugia.

“Come per ogni gara, i miei atleti ed io siamo pronti a dare il massimo per portare l’Italia sul podio – ha commentato il CT Veniero Spada alla vigilia della partenza – Il livello generale cresce esponenzialmente ogni anno e noi abbiamo preparato questo appuntamento con l’obiettivo di presentarci al massimo della condizione tecnica per ben figurare. Ora la parola passa alle pedane”.

LA SQUADRA AZZURRA DI COMPAK SPORTING

Men: Cristian Camporese di Padova; Filippo Boldrini di Viareggio (LU); Davide Gasparini di Gabicce Mare (PU); Michale Nesti di Pistoia (PT); Samuele Sacripanti di Amelia (TR); Michael Spada di Fabro (TR).

Ladies: Veronica Bertoli di Gavardo (BS); Alessia Panizza di Lierna (FC); Katiuscia Spada di Fabro (TR).

Junior: Jacopo Adamati di Rovato (BS); Mattia Degli Antoni di Passirano (BS); Samuel Ligi di Fermignano (PU).

Senior: Paolo Arcangioli di Castiglione del Lago (PG); Giuseppe Calò di Fucecchio (FI); Alessandro Gaetani di San Miniato (PI).

Veterani: Giovanni Provenzale di Rimini; Carlo Sestini di Empoli (FI); Salvatore Valentini di Longiano (FC).

Master: Giancarlo Ciofini di Perugia.

Commissario Tecnico: Veniero Spada di Fabro (TR).

Com. Stam. + foto FITAV