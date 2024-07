59° Rally del Friuli Venezia Giulia-28°Alpi Orientali Historic: il “day 1” per Marsura (Porsche) e Aragno (skoda)

La competizione della Scuderia Friuli ACU ha dato il via alle sfide nel primo pomeriggio proponendo un ambo di prove sulla celebre “Trivio”.

Domani giornata intensa con altre sei prove, due in meno per la Coppa di Zona, con arrivo a Cividale alle 16,41 (13,31 per le “moderne).

Cividale del Friuli (Udine) – Motori accesi e via alle sfide, per il 59° Rally del Friuli Venezia Giulia-28° Rally Alpi Orientali Historic, con le valli del Natisone e del Torre scenario unico per momenti di grande enfasi.

La prima giornata della del sesta prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e prima della Coppa Rally di Zona 5, con Cividale del Friuli ancora cuore pulsante, è stata

Le vicende delle due classifiche hanno avuto la stessa metrica, con il leader che ha vinto entrambe le prove.

Gara “historic” è in mano al trevigiano Bernardino Marsura, in coppia con l’udinese Paolo Lizzi su una Porsche 911 del secondo raggruppamento. A 11”6, anche loro su Porsche, i siciliani Natale Mannino e Roberto Consiglio (in testa al terzo raggruppamento) e terzi per soli nove decimi i vincitori del 2023, il pavese Matteo Musti e Marsha Zanet, su Porsche pure loro. Non troppo lontano, quarto, il trentino Tiziano Nerobutto, con la Opel Ascona 400 condivisa con Stefani.

Tra le auto moderne, doppio successo in prova del ligure Francesco Aragno, in coppia con Giancarla Guzzi, su una Skoda Fabia R5. “Prestato” direttamente dal Campionato Italiano Assoluto Rally il savonese ha preso immediatamente il largo con 20”9 sul locale Matteo De Sabbata, in coppia con Giulia Barbiero, anche loro su Skoda. Il driver di Corno di Rosazzo, al debutto con la Fabia R5, per adesso è dunque secondo con ampio merito e seguito da non troppo lontano da Gabriele Beltrame e Carlotta Romano (Skoda), a 4”9 da loro. Quarto nella provvisoria il vicentino Efrem Bianco, con Lamonato alle note (Skoda) a soli quattro decimi da loro e completa la top five Nicola Cescutti con Paolo Cargnelutti (Skoda), a 29”8 dalla vetta.

Domani, domenica 14 luglio si proseguirà con altri sei impegni per la vetture storiche e quattro per la “moderne”. Le altre prove speciali proposte saranno la “Valle di Soffumbergo” (Km. 7,480) e la “Canebola-Masarolis”(Km. 14,160) e l’arrivo delle vetture partecipanti alla Coppa di Zona sarà, sempre a Cividale, dalle 13,31 mentre la gara tricolore storica sventolerà la bandiera a scacchi dalle ore 16,40.

Albo Ufficiale di gara online

www.rallyalpiorientali.it e app Sportity (pswd FVG2024 e ALPI2024)

Nelle foto: ARAGNO e MARSURA

