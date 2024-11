59enne con divieto di avvicinamento alla vittima: beccato ed arrestato dai Carabinieri

Catania. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania continua a mantenere alta l’attenzione e l’impegno nella lotta contro le violenze di genere, con particolare premura nei confronti di tutte quelle fasce considerate più deboli e nei confronti ti tutte quelle vittime di abusi maturati, spesso, all’interno del contesto familiare.

Ed è proprio in tale ambito che i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo di 59 anni, catanese, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

In particolare, l’uomo sin dallo scorso mese di giugno è destinatario di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con il quale gli è stato imposto il divieto di avvicinarsi alla donna a meno di 500 metri.

L’episodio, nello specifico, si è verificato una mattina nel quartiere di Canalicchio, dove la pattuglia del Nucleo Radiomobile, ben formata nella gestione di eventi rientranti nel “codice rosso” e particolarmente attenta a questo tipo di reato, che si trovava in quella zona poiché già impegnata in un servizio perlustrazione, è velocemente intervenuta, “beccando” l’uomo proprio nei pressi dell’abitazione della ex compagna, una 41enne di Catania.

Il 59enne, bloccato e messo in sicurezza, palesemente preoccupato per le proprie sorti, non ha saputo fornire spiegazioni valide per la sua violazione del divieto di avvicinamento.

Gli investigatori, pertanto, lo hanno quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per lui l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel comune di Catania.