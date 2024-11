​6° Giro dei Monti Savonesi Storico: si corre il 9 e 10 novembre

Prime anticipazioni, con conferme e novità, per il rally storico e il rally di regolarità organizzati da Sport Infinity con Albenga quartier generale della manifestazione TRZ, Memory Fornaca, Trofeo Michelin Storico, Coppa 127 e NWRCup faranno nuovamente tappa ad Albenga

Albenga (SV) – Piena attività per la macchina organizzativa della sesta edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico, proposto anche quest’anno sia come rally storico, sia come gara di regolarità a media con la nuova denominazione “Rally di regolarità Auto Storiche”, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre.

La prima novità che salta all’occhio è che, differenza degli anni scorsi quando si corse nel primo fine settimana di novembre, è stato necessario posticipare la data al secondo in virtù della vicinanza col conterraneo Sanremo Rally Storico che si correrà tre settimane prima. La formula sarà sulla falsariga delle precedenti edizioni con una prima giornata dedicata alle verifiche ed un prologo con un doppio passaggio su una prova speciale inedita; alla domenica, invece, il programma propone le classiche “Scravaion” e “Melogno” da effettuarsi per tre volte.

Quattro le validità assegnate al rally alle quali se ne somma una quinta, quella per la North West Regularity Cup relativamente al rally di regolarità a media. Sulle otto prove speciali del 6° Giro dei Monti Savonesi Storico sono attesi i protagonisti del T.R.Z. della Prima Zona per il terzo dei quattro round della Serie ACI Sport; sarà invece teatro del sesto appuntamento sia del Memory Fornaca, sia del Michelin Trofeo Storico e, infine, anche il quarto e decisivo per quanto riguarda la Coppa 127 promossa da Pro Energy Motorsport.

Il programma della duplice manifestazione prevede l’apertura delle iscrizioni alle 8 di giovedì 10 ottobre, con la chiusura fissata alle 24 di lunedì 4 novembre. Giovedì 7 novembre con orario dalle 18 alle 21 e l’indomani dalle 8 alle 12 sarà possibile ritirare il roadbook presso il Museo dell’olio Sommariva ad Albenga. Per le ricognizioni autorizzate del percorso bisognerà attendere le 8 del venerdì e si potranno effettuare sino alle 20. Si passa poi alla giornata di sabato dedicata nella prima parte, dalle 8 alle 12.30 alle procedure delle verifiche sportive e tecniche: le prime presso il Ristorante Manè, le seconde in Piazza Corridoni nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Una volta pubblicato l’orario di partenza, dalle 15.31 le vetture muoveranno da Piazza del Popolo verso la prima prova speciale che sarà poi ripetuta alla luce dei fari supplementari e alle 20 l’ingresso in parco riordino andrà a concludere la prima giornata.

Domenica 10 novembre le vetture inizieranno la seconda parte di gara a partire dalle sette; sei i tratti cronometrati da affrontare che, sommati a quelli del sabato, totalizzeranno 73,34 chilometri cronometrati sui 343,94 del percorso totale che avrà l’epilogo alle 15.28 con l’arrivo in Piazza del Popolo e, a seguire, la cerimonia delle premiazioni.

Fondamentale è il supporto allo staff organizzatore da parte dell’amministrazione locale di Albenga che riconosce la manifestazione quale importante veicolo promozionale per la conoscenza del territorio, oltre che volano per le attività locali essendo noto il beneficio che ne ricavano grazie alle presenze non solo dei conduttori e loro team, ma anche del numeroso personale impegnato nella gestione operativa dell’evento.

Programma di gara e documenti, saranno a breve disponibili al sito www.girodeimontisavonesistorico.it