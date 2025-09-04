6 settembre, alle 17:00 | Vicolungo The Style Outlets inaugura la mostra personale di Pier Bertolo

sabato 6 settembre, alle ore 17:00, presso la Vico Lounge di Vicolungo The Style Outlets verrà inaugurata la mostra personale di Pier Bertolo.

Interverranno la critica d’arte Federica Mingozzi e l’artista Antonio Spanedda, che dialogheranno con Bertolo e il pubblico per approfondire il senso di una ricerca che intreccia libertà espressiva, ironia e narrazione visiva.

Parte della rassegna artistica Salotto IOTIAMO patrocinata del Comune di Vicolungo, l’esposizione rimarrà nel centro fino al 14 settembre e sarà visitabile gratuitamente durante gli orari di apertura del centro. Con questa iniziativa, l’outlet ribadisce il suo impegno verso il territorio e la sua collettività, confermandosi come realtà aperta alla cultura, all’arte e alla valorizzazione della creatività locale.

Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa – si trova a Vicolungo (NO) in Piazza Santa Caterina, 1. Il centro, aperto dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 20:00, mette a disposizione dei visitatori un servizio di navetta da Milano, attivo dal venerdì alla domenica e festivi, da Torino, gratuito e attivo sabato, domenica e festivi, e dal Lago Maggiore (Verbania), gratuito e attivo tutti i giovedì fino al 25 settembre 2025.