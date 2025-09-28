61° Internazionali di Sicilia – Campo Ostacoli “La Favorita” il dettaglio delle otto gare della terza e ultima giornata

GARA 1: CSIYH H115 5 YH SENZA TEMPO

La giornata conclusiva dei 61° Internazionali di Sicilia, al campo ostacoli “La Favorita”, si è aperta con il concorso riservato ai cavalli di cinque anni. Sul campo in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo” nuovo ex-aequo fra il corleonese Bernardo Puccio e il belga Quentin Gigot: il primo in sella alla femmina italiana Explosion Lady (51”70), il secondo sul castrone italiano Marco Aurelio Impero (51”76). Percorsi netti per entrambi.

GARA 2: CSIYH H125 6 YH – LPS GROUP

La seconda gara, riservata ai cavalli di sei anni con ostacoli a 125 cm, ha visto al via 16 concorrenti. A conquistare la vittoria è stato il binomio belga composto dal cavaliere Frantz Ducci e dal suo castrone Nazzolino du Grand Champ, con il miglior tempo di 62”86. Secondo posto per la romagnola Marcella Mayer Guasti in sella all’olandese Olivia (63”93). Terzo il catanese Dario Luigi Agosta con l’olandese Dame de Wit Z (65”26).

GARA 3: CSI2* H140 IN DUE FASI – TASCA D’ALMERITA

È il carabiniere calabrese Bruno Chimirri, in sella al castrone olandese di sei anni El Camino IMS S con il tempo di 31”11, ad aggiudicarsi la terza gara di giornata, prova a due fasi con ostacoli a 140 cm. Al secondo posto la giovane amazzone pugliese Aurora Guaragno con Orlando, castrone belga di otto anni in 32”24. A chiudere il podio il binomio formato dall’altro carabiniere Elisa Chimirri e dallo stallone francese di sei anni Impero Equitago in 32”53

GARA 4: CSI2* H135 A TEMPO

Luca Moneta su El Capone RK (16 anni) si è aggiudicato la prova a tempo con ostacoli da

135 cm, disputata sul campo in sabbia “Giuseppe Di Matteo”. Nella seconda delle quattro

competizioni odierne del CSI2*, il cavaliere comasco ha coperto il percorso, senza errori,

in 58”74, precedendo sul podio altri due cavalieri Senior. Il catanese Dario Luigi Agosta (61”59) con la femmina tedesca (12 anni) Henriette K sul secondo gradino e il binomio francese Guy Jonqueres d’Oriola in sella al castrone 11enne Elanterium de Mars sul terzo in 64”77.

GARA 5: CSI2* H130 A TEMPO – RANDAZZO UPS

Successo di Carlo Alberto Marchese nella competizione a tempo del CSI2* con altezza degli ostacoli a 130 cm. Il cavalliere aretuseo ha condotto al successo, con il tempo di 72”54, la belga di nove anni Riva Van’t Elshout. A completare il podio il palermitano Giuseppe Allò (75”42) sull’altra belga Ailina X (Belgio) e la giovanissima (12 anni) amazone umbra Melissa Raggi (77”17) sulla tedesca Cathacietta, pure loro autori di un percorso netto.

GARA 5: CSI1* H125 JUMP OFF – C.R FISE SICILIA

La sesta gara della giornata, con ostacoli alti 125 cm, ha visto trionfare la piemontese Vittoria Facchinetti in sella al castrone francese di 13 anni Champs d’Or. Il binomio ha conquistato il successo grazie a un percorso netto chiuso in 32”26 nel barrage immediato, dove si sono sfidati per il vertice dieci binomi sui 24 complessivi. Al secondo posto si è classificato il francese Henri Jonqueres d’Oriola (32.32) con il castrone lussemburghese Calypso d’Or, mentre il terzo gradino del podio è andato alla 17enne augustana Michelle Mangano (32”67) con Myfairladym, femmina italiana di otto anni.

GARA 7: CSI2* GRAND PRIX MERCEDES R.STAR RANKING H145 JUMP OFf

Nella gara più importante di questa 61° edizione degli Internazionali di Sicilia, pure questa disputata sul campo in sabbia silicea “Giuseppe Di Matteo” del campo ostacoli “La Favorita”, nel Grand Prix Mercedes R-Star con ostacoli a 145 cm, che ha assegnato un montepremi complessivo di 56,800 euro, la vittoria è andata a Giacomo Bassi in sella al castrone francese di 13 anni Cash du Pratel. Dopo la buona prova disputata nel percorso base, superato insieme ad altri 11 concorrenti, il cavaliere imolese classe 1991 (34 anni) ha completato la prova decisiva per il Grand Prix con un netto di 30”35, lasciandosi alle spalle Bruno ed Elisa Chimirri (padre e figlia): il carabiniere calabrese, qualificato al barrage anche con lo stallone italiano Je Suis Godot d’Acheronte (10 anni), si è classificato secondo in 31”21 insieme all’italiana Samara (11 anni), mentre la figlia (nata a Torino e anch’ella Carabiniere) ha ottenuto il terzo posto in 31”78 con lo stallone italiano Calandro Z (13 anni). A seguire, nella top cinque del barrage, hanno trovato posto ex-aequo lo svizzero Arthur Gustavo da Silva con lo stallone francese di 13 anni Chagall de Toscane e il già citato Bassi in sella allo stallone italiano di otto anni Comme le Roi del Magi.

GARA 8: CSI1* H115 JUMP OFF IMMEDIATO

Nell’ottava e ultima gara della giornata di chiusura della settimana dedicata agli Internazionali di Sicilia, ad imporsi è stata la junior palermitana Marta Castellano (16 anni), in sella alla belga di otto anni Roxanna Van Het Harteveld, con un tempo di 33”40. Al secondo posto si è piazzato il binomio formato dall’altra palermitana Martina Ponzo (14 anni) e dalla tedesca Crun Corda (8 anni), che hanno chiuso in 34”33. A completare il podio il cavaliere di Castelvetrano Antonino Barresi con Mayflower (11 anni) che ha fermato il cronometro a 37.52. Nove le amazzoni, su dieci qualificati al barrage.

