“Questa situazione si potrà risolvere solo parzialmente, di certo non in modo idoneo” A una settimana dal vertice CIO, la soluzione del caso della violazione della Carta Olimpica, legata alla mancata autonomia del CONI, non si è ancora trovata e l’Italia dello Sport rischia grosso.

Il Presidente della Federazione Italiana ed Europea di Pesistica Olimpica, Antonio Urso, delinea la situazione in modo molto chiaro:

“Mi auguro che si possa fare un decreto prima possibile, prima del 27 ovviamente, quanto meno per far intravedere al CIO l’intenzione di cambiare qualcosa. Anche se io non credo mai che le cose importanti, che hanno complessità nel loro funzionamento, possano mai essere risolte all’ultimo momento. Le cose che hanno complessità richiedono attenzioni, studio e applicazione, e credo abbiano bisogno di una progettazione di una programmazione che anticipi di gran lunga la soluzione; in questo senso proprio la programmazione dell’allenamento insegna molto. Per cui anche questa volta arriveremo con una situazione accomodante, non certo con un progetto per lo sport”

Una bozza potrebbe salvarci?

“La bozza sarebbe semplicemente un salvavita. Perché poi il problema bisogna andarlo a trovare e correggere per quello che è il problema, non perché hai sistemato il salvavita. Io penso semplicemente che sia stata messa a repentaglio una situazione che funzionava e anche bene, erano i risultati stessi che ci dicevano che lo sport italiano era un’eccellenza. Quando una cosa è messa a repentaglio è difficile poter dire verso quale direzione possa andare. Se devo vivere nel concetto della speranza spero ovviamente che questa cosa si possa risolvere, se devo essere obiettivo credo che questa cosa si potrà risolvere solo in parte e comunque in maniera non idonea a quella che è la necessità dello sport di questo momento.

Quello che è sicuro è che abbiamo fatto una figuraccia, e che abbiamo perso credibilità. Considerato che in ballo abbiamo anche i Giochi Olimpici di Milano-Cortina, e che ci siamo giocati malissimo la carta delle Olimpiadi a Roma, in ambito CIO forse guardano l’Italia con un diverso occhio”.

I Giochi Olimpici, comunque, si faranno?

Credo che i Giochi si faranno perché c’è il rischio che, diversamente, possa saltare l’economia giapponese. Probabilmente ragioneranno sulle diverse forme organizzative, protocolli di gara, pubblico ecc., ma non credo che mettano in discussione la fattibilità dei Giochi perché penso che una Nazione che ha investito così tanto, come ha fatto il Giappone, non si possa permettere di annullarli.

Una certificazione vaccinale potrebbe essere una soluzione?

La vaccinazione potrebbe essere una soluzione, ma se non tutti potranno arrivare vaccinati credo che comunque verranno adottate tutta una serie di precauzioni. Speriamo di esserci anche noi, noi italiani, e noi pesisti!

Com. Stam.