7 VITE INSIEME A TE di Luca Gervasi (Sperling & Kupfer) bookstore Flaccovio Mondadori Via Roma

PALERMO. Può una gatta cambiarti la vita? E può un “pacco non gradito” trasformarsi in una compagna di avventura insostituibile?

Nel caso di Luca Gervasi, content creator milanese, la risposta è sì, visto che la sua gatta, Belen, è ormai la sua amica inseparabile. Tanto che Luca racconta la loro vita quotidiana sui social e ha creato i Gervagnez che collezionano follower come se piovesse. E insieme, Luca e Belen, hanno scritto un libro a “sei” zampe – anche se chi racconta in prima persona è proprio Belen “7 vite insieme a te” (Sperling & Kupfer). La presentazione sarà venerdì 19 gennaio alle 18 al Bookstore Flaccovio Mondadori in via Roma 270/272.

BELEN. “Quando sono arrivata in questa casa per Luca ero un pacco non gradito, come quei regali di Natale che, appena li scarti, pensi subito a come poterli riciclare. E l’ho messo profondamente in crisi. Ma tra noi è scattato qualcosa, una piccola scintilla. Farla divampare e trasformarla nel fuoco che è oggi è stata una scelta. Lui ha scelto di prendersi cura di me, e io di lui. Grazie al nostro rapporto siamo cresciuti tenendoci mano nella zampa”.

La vita di Luca non era perfetta, ma ci era molto vicina: un lavoro gratificante, la valigia sempre pronta, nessun altro a cui pensare se non se stesso. Fino a quando il destino si presenta a casa sua, nascosto dentro un trasportino e sotto un mantello di pelo e di pulci. Viola e Giulia, le sue più care amiche, gli consegnano una piccola gattina randagia. Ma Luca non vuole saperne: non la vuole proprio. Al massimo, può tenere la micetta per un paio di giorni, giusto il tempo di aiutarla a guarire. Ma, tra fusa e coccole, tra la dolcezza e l’irresistibile simpatia della gatta, Luca comincia a cambiare idea. Le dà un nome, Belen: un inno alla sua bellezza. In 7 vite insieme a te è Belen stessa a raccontare la loro storia, partendo proprio da quel primo incontro, svelando come la scintilla che è scattata tra loro abbia fatto saltare ogni certezza di Luca e gli abbia donato la vera felicità: non quella che aveva sempre cercato altrove, non quella che rimane sui binari di una vita perfetta, ma quella a cui era destinato.

LUCA GERVASI, classe 1988, è un content creator milanese. Dopo una laurea magistrale in Comunicazione, una triennale in Marketing e svariati anni di lavoro nel mondo della moda, oggi è conosciuto come una star del web. Fa coppia fissa con l’adorabile Belen, la sua gatta, e tra fusa e scatti di vita a due, Luca intrattiene la sua consolidata fanbase di oltre 350 mila follower al profilo Instagram dei Gervagnez. Con la sua innata genuinità e il suo umorismo Luca racconta storie vere, reazioni spontanee e condivisione di un quotidiano che coinvolge il pubblico al punto di diventare un appuntamento fisso.

