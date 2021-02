La priorità del Recovery Plan sia la ri-nascita demografica e l’attenzione piena a ogni vita Un governo inedito si sta presentando alle Camere, raccogliendo, seppur in modi diversi, una pressoché unanime disponibilità delle forze politiche per combattere la pandemia e usare la straordinaria dotazione del Recovery Plan per aiutare il Paese a rialzarsi. A ripartire.

Settanta associazioni no profit, nell’imminenza del dibattito parlamentare sulla fiducia, hanno inviato al premier, Mario Draghi e ai parlamentari un documento unitario in 5 punti, proponendo che con le straordinarie risorse del Recovery Plan si scelga di realizzare prioritariamente un grande piano per la rinascita demografica, drammatica emergenza del Paese, sostenendo la natalità, la famiglia e le comunità intermedie.

Per questo ritengono che lo stesso Recovery Plan debba abbandonare la matrice centralista con cui è stato sinora pensato, per essere rifondato scommettendo su politiche di sussidiarietà e per la vita, ad esempio:

a) riformando radicalmente il fisco con una imposizione inversamente proporzionale alla composizione del nucleo familiare;

b) imprimendo alla sanità un salto di qualità con cure palliative e strumenti ad alta intensità di cure (terapie intensive e semintensive) sufficienti in tutte le regioni;

c) combattendo la nuova povertà scolastica anche risolvendo le ingiuste differenze fra le scuole pubbliche paritarie e statali;

d) in generale preferendo agli strumenti assistenzialisti quelli capaci di avviare e sostenere percorsi virtuosi di tutte le comunità intermedie sia profit che non profit.

Inoltre, le settanta associazioni spiegano come una netta scelta per la vita e per quella nuova “primavera demografica” – ancora invocata da Papa Francesco il 7 febbraio scorso – dopo alcuni interventi delle “magistrature superiori” necessiti di puntuali scelte legislative, ad esempio per opporsi alla mercificazione delle donne e dei bambini impedendo la crescente prassi di ricorrere all’utero in affitto in paesi esteri.

