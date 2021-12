78 Brass in Jazz continua con un altro nome d’eccellenza In scena al Real teatro Santa Cecilia Peppe Servillo feat Janvier Girotto e Natalio Mangalavite

Un progetto dedicato a Lucio Dalla con il concerto “L’anno che verrà”. venerdì 3 e sabato 4 dicembre ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

Palermo. Continua con successo la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group con il concerto di Peppe Servillo feat Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Un concerto di grande prestigio che caratterizzerà la scena jazzistica palermitana per questo fine settimana. Un nome di prestigio quello di Peppe Servillo (voce) accompagnato dai suoi amici Girotto (sax soprano e baritono) e Mangalavite (paino, tastiere e voce). Un doppio appuntamento per il più antico teatro italiano del sud con produzioni dedicate al jazz, il Real Teatro Santa Cecilia, fissato per venerdì 3 e sabato 4 dicembre alle ore 19.00 e alle ore 21.30.

L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che hanno fatto apprezzare il gruppo proposto dal Brasss Group per il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite. La fama del casertano Peppe Servillo è legata innanzi tutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel; l’argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per jazzisti come Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni; Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra. Con “l’anno che verrà” un inconsueto omaggio a Lucio Dalla e, visto il periodo che stiamo vivendo, un augurio che in futuro “sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone di Dalla. Oltre ai concerti in abbonamento il Brass Group propone quelli della stagione Extra Series con le Christmas Ladies il 22, 23 e 26 dicembre, così come quelli di Mario Venuti il 5 dicembre, Ruggero Mascellino 5et il 9 dicembre, Francesco Nicolosi con “Omaggio al cinema Italiano” lunedì 20 dicembre.

E’ possibile ancora abbonarsi alla stagione concertistica o acquistare il singolo biglietto sia all’acquisto online collegandosi al sito www.bluetickets.it che tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup. Di seguito i costi più i diritti di prevendita degli abbonamenti della stagione concertistica al Real Teatro Santa Cecilia: abbonamento intero Platea 150€, abbonamento Intero Galleria 125€, abbonamento Balconata 110€, abbonamento ridotto Under 26 Platea 130€, abbonamento ridotto Under 26 Galleria 110€, abbonamento Balconata 95€, biglietto singolo intero Platea 18,5€, biglietto singolo intero Galleria 16,5€, biglietto singolo Balconata 13,5€, biglietto singolo ridotto Under 26 Platea 16,5€, biglietto singolo ridotto Under 26 Galleria 13,5€, biglietto singolo Under 26 Balconata 12,5€. Solo per l’abbonamento del venerdì turno h 19.00 i costi sono i seguenti: Intero Platea 120€, Galleria euro 100€, Balconata 90€, Ridotto Under 26 Platea euro 100€, Galleria euro 90€, Balconata 80€.

Rosanna Minafò

